研勞權港大博士生涉煽顛覆 桂遭監居

父網上「求救」 稱子黨員不會違法

昨日，方然父親方建忠在微信的一封求助信在網上流傳，在信中他稱，兒子方然生於1995年，並在2013年加入中共，2018年進入港大社會學院攻讀博士，主要從事勞工研究。在為第四學年拼搏之際，於8月26日被南寧國家安全局帶走，以「涉嫌顛覆國家政權罪」指定居所監視居住。

方建忠稱，對兒子被帶走感到非常驚訝，「在我心目中，方然絕不是破壞黨的事業的犯罪分子，而是有利於我們黨的事業的有志青年」。他認為方然既絕沒有動機、也沒有足夠現實條件去從事任何違法亂紀的活動；最後他表示，希望有關部門盡快了解方然的情况，也期待方然能夠盡快協助完成調查，盡早返回到學業當中，並稱「求求大家，幫幫方然」。

根據港大網頁顯示，方然畢業於北京清華大學社會學系，研究勞動關係、勞工組織和勞工運動，過去曾在關注中國勞工議題的非政府組織（NGO）和新媒體實習。他2017年在《戰爭、世界體系與勞工運動的未來》文中寫道，「如果中國進入世界政治經濟體系核心的過程受到阻礙、中國資本的積累速度進一步放緩，工人階級可能由於生活狀况的不斷惡化而被激發起更強的鬥爭意識」。

香港支聯會副主席鄒幸彤昨晨在facebook上傳「方建忠 方然爸爸」的微信對話截圖；繫獄NGO「長沙富能」負責人程淵妻子施明磊fb也轉發方被帶走一事，並稱「想想真是荒唐，NGO工作者，社會學學者和研究人員，現在連社會學學生都成了高危人群，都顛覆國家政權了。有的人僅僅是活著，就已經是顛覆國家政權了！」