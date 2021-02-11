中疾控：前年武漢疫源或「冷鏈引入」 指首3確診者做相關工作 華南市場「陽性攤位」多涉冷鏈

中新網、《科技日報》等報道，中疾控多名專家於8月20日接受訪問。有份參與今年初中國-世衛組織聯合溯源研究的病毒病預防控制所所長助理劉軍提出3項佐證——華南海鮮市場678家商舖中，有390家與冷鏈相關，冷鏈貨品攤位相關病例相對危險度，是其他攤位的3.3倍；其次去年初該市場環境樣本檢測結果顯示，21個發現陽性樣本的攤位中，有16個進口冷鏈產品（76％）；市場最早的3名病例均從事冷鏈相關工作。

倡查貨品來源國 無點名

《環球時報》引述劉軍稱，下階段溯源應當將冷鏈作為重點工作之一。他建議建立冷鏈溯源全球合作機制，設計和推廣新冠病毒冷鏈傳播全球監測體系和國家間追溯機制，同時與華南海鮮市場中冷凍產品的來源國合作，對這些國家的冷鏈從業員展開流行病學研究及血清樣本檢測。但他並未透露來源國有哪些。

中疾控同時嘗試論證冷鏈播毒的可能。中國現場流行病學培訓項目主任馬會來表示，中國去年在阻斷武漢疫情本土傳播後，採取「外防輸入、內防反彈」防控策略；但到六七月，北京新發地市場、遼寧大連海鮮公司先後爆疫，且兩地疫情分別是在連續56天、111天沒有本土疫情下發生。

去年北京大連疫情「他國經冷鏈輸入」

馬會來稱，當局對兩地疫情展開溯源調查，運用包括流行病學調查分析、病毒核酸和血清抗體檢測等方法，追溯進口冷鏈食品流向、展開分子流行病學溯源等，「綜合多項溯源調查證據，均證實病毒都是從境外其他國家或地區通過冷鏈輸入我國」。

此外於10月，山東青島在160多天沒有疫情後，出現兩名搬運工感染。當局調查發現，工人曾在境外船舶搬運一批冷凍鱈魚，其中十數份鱈魚和外包裝樣本病毒核酸檢測呈陽性，且鱈魚上的病毒和搬運工攜帶的病毒基因組序列匹配。馬會來說，專家團隊還首次從這批產品外層包裝上成功分離出活病毒，證實具感染力，「成為新冠病毒冷鏈傳播的直接證據」。馬強調，這提示2019年末在武漢華南海鮮市場的疫情有「高度可能」由冷鏈引入。

世衛聯合專家組今年1月赴華溯源，其後發表報告，認為華南海鮮市場可能不是最初源頭，但對疫情如何傳入該市場未有定論。

（綜合報道）

（新冠疫情）