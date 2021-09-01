六中全會11月開 「總結黨百年成就」

「維護習核心 全黨步調一致」

新華社報道，昨日的會議由中共總書記習近平主持，會議回顧了中共成立100年來的奮鬥歷程。會議認為，總結黨的百年奮鬥的重大成就和歷史經驗，是在建黨百年歷史條件下，開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、在新時代堅持和發展中國特色社會主義的需要；也是做到堅決維護「習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位」，堅決維護黨中央權威和集中統一領導，確保全黨步調一致向前進的需要。

上一次的中共十八屆六中全會於2016年10月在北京召開，主要議程包括中共中央政治局向中央委員會報告工作，研究全面從嚴治黨重大問題，制定新形勢下黨內政治生活若干準則，修訂《中國共產黨黨內監督條例（試行）》。

指高校加強「黨建」不力 促正視

昨日還審議《關於十九屆中央第七輪巡視情况的綜合報告》，談及教育問題。會議指出，在教育部黨組和31所中管高校巡視中，發現「一些共性問題和深層次問題」，在加強黨的建設、落實立德樹人根本任務、執行黨委領導下的校長負責制、從嚴管黨治校、加強班子隊伍和基層黨組織建設等方面還有不足；要求各校嚴肅反饋巡視發現的問題，強化整改日常監督，督促黨委（黨組）把整改作為管黨治校的「有力抓手」，堅持全面整改、突出重點，切實解決問題。