城市更新囑防「大拆大建」 立例禁逼遷

黃艷在國新辦記招透露，住建部研究起草的《關於在實施城市更新行動中防止大拆大建問題的通知》昨日正式刊發實施。中新社報道，這一通知規定，嚴控大規模拆除和增建，原則上老城區更新單元（片區）或項目內拆除建築面積不應大於現狀總建築面積的20%。

黃艶解釋說，內地已步入城鎮化的中後期，實施城市更新行動，要由過去大規模的增量建設轉向存量提質改造和增量結構調整並重。目前實施城市更新行動已納入「十四五」規劃綱要，多地推出城市更新政策及機制，推動不少城市更新項目落地。黃艷表示，制訂上述政策，是為了防止各地重走城市粗放開發建設老路。

防止大拆大建政策重要的內容之一，是要劃出城市更新底線。黃艷表示，在嚴控大拆方面，在老城區，除了違法建築以及經過專業機構鑑定為危房的，不能大規模、成片、集中地拆除現有建築；嚴控大建方面，老城區本來就密度高、強度大，要防止加劇城市交通、市政安全等環境承載壓力。《通知》亦提到，不可大規模、強制搬遷居民，以防割斷人、地和文化的關係，「就近安置率不宜低於50％」。