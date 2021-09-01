住建部：城市房租年漲幅禁超5% 稱年輕人「買不起租不好」 各級政府「有責解決」

稱城鎮人均住屋建築428呎

國新網報道，王蒙徽表示，2019年，內地城鎮居民人均住屋建築面積達39.8平方米（約428.4呎），農村居民人均住房建築面積達48.9平方米（約526.4呎）；同時加快完善以公租房、保障性租賃住房和共有產權住房為主體的住房保障體系，累計建設各類保障性住房和棚改安置住房8000多萬套，幫助2億多困難民眾改善住房條件。根據團結香港基金今年3月的研究稱，香港人的平均居住面積為14.95平方米（約161呎）。

十四五重點發展保障性租賃住房

王蒙徽又稱，「十四五」期間將以發展保障性租賃住房為重點，進一步完善住房保障體系，增加保障性住房的供給，「努力實現全體人民住有所居」。

而針對新市民（原籍不在當地的人）和年輕人住房困難問題，倪虹表示，這是一個伴隨着城鎮化發展進程而突顯的問題。調查顯示，現在大城市有70%的新市民和青年人是租屋住。租金付得起的區位比較遠，區位比較好的租金又比較貴，成為新市民及青年「買不起房、租不好房」的現實問題。倪續說，通過試點及總結，國務院6月24日印發《關於加快發展保障性租賃住房的意見》，主要是解決符合條件的新市民、青年人等群體的住屋困難，在制度設計上突出了針對性、科學性、規範性和市場化，重點是一系列基礎制度和支持政策。

不足753呎單位 可低價租

倪虹介紹，制度方面包括，針對新市民、青年人等群體特點，明確保障標準，建築面積一般不超過70平方米（約753.4呎）的小戶型為主，小戶型、低租金，准入條件由地方政府設定；同時賦予城市政府更多自主權，可利用農村集體經營性建設用地、企事業單位自有閒置土地、產業園區配套用地和存量閒置房屋等來建設，採取新建、改建、改造、租賃補貼等方式籌集「房源」。另外充分發揮市場機制作用，引導多主體投資，多渠道供給，加快發展保障性租賃住房等。而政策上包括完善土地政策，簡化審批流程，對符合規定的保障性租賃住房任務給予補助等。

國務院昨日亦發布文件，要求在城市更新行動中要防止大拆大建（見另稿），當中包括城市住房租金年度漲幅不超過5%，以協助解決新市民、低收入者等租屋問題。

倪虹表示，一個城市，青年人有希望，城市才有未來；對於國家來講，青年人有了希望，國家才有未來。「下一步，我們要重點抓好政策落實，真正加快保障性租賃住房建設，讓新市民和青年人人能早日改善他們的居住條件」。

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