中央加強反壟斷監管 習：督促企業服從黨

稱防止資本無序擴張「見成效」

新華社報道，習近平在主持會議時強調，強化反壟斷、深入推進公平競爭政策實施，是完善社會主義市場經濟體制的內在要求。要從構建新發展格局、推動高質量發展、促進共同富裕的戰略高度出發，促進形成公平競爭的市場環境，為各類市場主體特別是中小企業創造廣闊的發展空間，更好保護消費者權益。

習近平指出，中共十八大以來，中央圍繞反壟斷、反不正當競爭，作出一系列重大決策部署，完善公平競爭制度，改革市場監管體制，加強反壟斷監管，推進高標準市場體系建設，推動形成統一開放、競爭有序的市場體系。強調要統籌發展和安全、效率和公平、活力和秩序、國內和國際，堅持監管規範和促進發展兩手並重、兩手都要硬，明確規則，劃出底線，引導督促企業服從黨的領導，服從和服務於經濟社會發展大局，鼓勵支持企業在促進科技進步、繁榮市場經濟、便利人民生活、參與國際競爭中發揮積極作用。

4月起頻頻整頓商界

中國市場監管總局在今年4月10日指控電子商務巨頭阿里巴巴集團違反《反壟斷法》，對其罰款182.28億元人民幣，此一金額是中國《反壟斷法》歷來案件中最高。隨後又對22宗互聯網企業的投資處罰，其中涉及滴滴、阿里、騰訊等巨頭。