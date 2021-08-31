粵港澳辦全運 促灣區融合 廣東體育局長：醞釀4年終達成

2019年2月發表的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提到，「共同推進大灣區體育事業和體育產業發展，聯合打造一批國際性、區域性品牌賽事」。王禹平表示，2018年，粵港澳三地的體育部門在澳門召開了推動大灣區體育發展的座談會，會上確定聯合申辦第15屆全運會，其後正式向國家體育總局提出申辦， 至近日獲覆批同意，「接下來，三地政府將聯合組建大賽組委會。嚴格遵照『簡約、安全、精彩』的辦賽要求，充分利用現有場館設施，嚴格預算管理，節約辦賽成本，嚴格控制規模和規格，全力做好新冠病毒疫情防控工作，共同組織好第十五屆全運會」。

三地政府聯建大賽組委會

港澳與內地省市聯合辦賽此前已有一些嘗試。2008年北京奧運會，馬術項目便放在香港舉辦。2001年第九屆全運會，承辦的廣東省將散打項目放在香港舉行，武術套路比賽放在澳門舉辦。

稱推動灣區建設、體育事業

除了有利於推進大灣區建設，王禹平認為粵港澳聯合承辦全運會，也有利於推動粵港澳區域融合發展，「通過賽事有效整合相關資源，實現粵港澳大灣區共通共融共享，助力宜居宜業宜遊優質生活圈建設，推動粵港澳地區在經濟、文化等各項事業的全面、深度融合」。另方面，他也認為，以承辦全運會為契機，可深入開展粵港澳地區體育交流互動，促進粵港澳大灣區體育產業深度合作、協同發展。