補習社為保命 轉型教藝術科

依「雙減」政策要求，校外培訓有關道德與法治、語文、歷史、地理、數學、外語、物理、化學、生物等科目按照學科類作管理；體育、藝術學科，以及綜合實踐活動（含信息技術教育、勞動與技術教育）等按照非學科類作管理。有培訓機構的老師對本報稱，「雙減」政策規定，校外培訓機構不得佔用法定節假日、休息日及寒暑假期，組織學科類培訓。這意味着政策在極度壓縮培訓機構學科類培訓的教學時間。如果培訓機構想要持續運營，那麼只能向非學科類作轉型。

記者在海淀銀網中心採訪時發現，僅有一家以毛筆書法為主的培訓機構仍在營業。另外一家「豆神教育」則改弦更張，更名為「豆神美育」。一名工作人員對記者稱，該培訓點已停止有關學科類培訓內容，目前開展的是美育等素質方面的培訓內容。豆神教育官網介紹，「豆神美育」面向小學及初中學生，以戲劇文學表演、文藝創作、影視美術展析、美育通識課包括美術、音樂、書法、影視劇、舞蹈等內容，提升學生的審美格調與人文素養。

有負責人憂政策再改 藝美科亦叫停

相同情况亦出現在北京通州、朝陽等區，原本滿街的學科類培訓廣告，被音樂美術等非學科類替代。有培訓機構負責人對本報稱，「雙減」政策落地以來，自己也曾仔細研讀，以備調整經營方向；但其明確表示，擔心隨着政策深入推進，藝美等非學科類亦會被叫停。