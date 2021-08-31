北京直擊：補習龍頭光景不再 寫字樓丟空半月

北京海淀黃莊轄區有北京大學附中、人民大學附中等名校。新東方、學而思、高思、豆神等數十家校外培訓機構聚集於知春路兩側的大廈。北京大學附中附近的銀網中心，是過往培訓機構集中的寫字樓之一。以前門庭若市的大廈門口，如今門可羅雀。大廈的一樓的「一聽堂」是以語文、數學等學科類培訓為主要內容的機構，但記者走訪時，也大門緊閉。門外的玻璃上貼着新的告示，「一廳堂場地對外使用，教師教研聚會、家長圓桌會議、公司小型會議等」。

同在一樓的「學而思優培」，也已清空了所有的標誌並關上門鎖。另一家培訓機構也情况相仿，只是門楣上除去標識的底牌上還遺留膠水痕迹，仍能認出「多高創新教育」字樣。位於二樓的「高思一對一」則全部清空。與銀網中心相鄰的理想大廈地面，是「高思教育」的另外一個培訓點，但記者走訪時，除標誌外，房間內其餘物品均已搬空。

昔日車位難求 知春路今暢行無阻

記者在現場走訪的多個小時內，鮮有補課學生經過。而往昔人流湧湧的銀網中心，進出人員在個位數。附近居民向本報稱，海淀黃莊知春路，過往一到放學、節假日、寒暑假，因家長送孩子上課，周邊停車場一位難求，知春路往往會堵成單行道，一側停滿了等待接送孩子的私家車。周日，本報記者在現場走訪，雖然是補習課的上下課時間，但知春路仍然暢行無阻，周邊停車場亦有大量空位。過往忙於指揮停車的保安，得閒可以在路邊抽上一隻煙。

培訓機構集體搬離，亦使附近餐飲機構大受影響。雖是晚飯時間，銀網中心地面的咖啡廳、馬路對面的快餐店及小食舖均是食客寥寥。有餐館服務員稱，因少了培訓學生的關照，近來生意差了很多。「原來這個點兒，生意很火爆根本沒有空座。」一間房產中介工作人員則向記者稱，銀網中心現有多個物業待租，放空時間已近月。「700平米的物業，月租大概18萬人民幣，但現在還沒有人承租。」

北京市政府新聞辦早前就教育「雙減」工作新聞發布會中提到，北京市將及時分批公布學科類校外培訓機構白名單。要就加強資金監管、辦學許可、疫情防控、行為規範、辦學標準等相關要求規範管理。截至8月29日，北京已有房山、昌平、懷柔、大興、通州、豐台六區公布首批學科類校外培訓機構白名單，共63家機構。

明報記者