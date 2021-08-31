開學前再「雙減」 中小學禁設精英班 小一二取消紙筆考試 結果不排名不公布

中共中央辦公廳、國務院辦公廳一個月前發布《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，以減輕學生功課和校外培訓負擔為目標，促進學生全面發展。

基礎教育司長：禁隨意增減課時

教育部昨（30日）召開記者會提到，除個別地方暫緩開學外，內地大部分地區中小學、幼稚園將於明天（9月1日）安全正常開學。據教育部新聞稿，基礎教育司司長呂玉剛昨在會上表示，今年秋季學期是中小學全面落實「雙減」有關部署要求的第一個學期，要求各地「下大力氣做強做優校內教育，切實做到教師應教盡教、學生學足學好」。

呂玉剛指出，在新學期，義務教育學校要嚴格執行均衡編班的法律規定，不得以任何名義設置重點班，切實做到均衡配置師資。各校不得隨意增減課時、改變難度、調整進度，不得利用課後服務時間講新課；嚴禁給家長佈置或變相佈置功課，不得要求學生自批自改功課。

教育部還印發《關於加強義務教育學校考試管理的通知》，其中規定小學一、二年級不再設紙筆考試，其他年級由學校每學期組織一次期末考試；初中可從不同學科實際出發，適當安排一次期中考試。

《通知》並要求，要合理控制考試難度，嚴禁超過教學大綱命題，合理運用考試結果，學校期中期末考試實行等級評價等。

課後服務「全覆蓋」 每天兩小時

呂玉剛還提到，要推進課後服務「全面覆蓋」；可統籌安排教師「彈性上下班」，給參加課後服務的教師相應補助。教育部上月曾發通知，要求各學校根據各自實際制定「課後服務」方案，需保證每周5天、每天兩小時，內容包括由老師指導學生功課，以及開展文藝、體育、勞動及各種社團等活動，以拓展學生學習空間。

在針對學校「雙減」措施之外，教育部教育督導局一級巡視員胡延品昨通報加強「雙減」督導措施。胡延品說，「雙減」督導是今年教育督導工作「一號工程」，要求各地教育部門將「雙減」工作納入政府履職督導評價。

開設舉報專欄 民眾可實名投訴

胡延品表示，已建立「雙減」專項督導半月通報制度，從9月起，每兩周通報各省份「雙減」工作落實進度。本月中旬，國務院教育督導委員會辦公室並宣布將設立「曝光台」，將被多次通報但整改不到位的典型問題，在媒體和網絡上曝光，並依規啟動問責程序。教育督導辦還在「微言教育」「中國教育督導」微信公眾號開設了舉報專欄，受理民眾對學生作業負擔重、學校未依規開展課後服務，及校外培訓機構違規等問題的實名舉報。

明報記者

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