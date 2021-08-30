李翹楚涉「煽顛覆」羈押半年 律師：現嚴重幻聽

維權網引述律師通報稱，患抑鬱症的李翹楚現時幻聽症狀嚴重，需吃藥保持頭腦清醒，但副作用導致體重增加且已閉經兩個月。李翹楚對兩次被捕並不後悔，認為自己「發出了該發出的聲音，內心很坦然」。她並認為自己完全沒有煽動顛覆國家主權的目的，行為完全符合憲法要求，「堅信自己無罪」。

關注勞工女性權益

與男友許志永雙雙被捕

李翹楚是90後，主要關注勞工權益及女性權益等方面的維權行動，她也是內地知名維權人士、公民運動倡導者許志永女友。許志永已因涉2019年「12·26公民案」被捕，他先於去年2月15日在廣州被警方帶走，李翹楚則於2月16日被北京警方帶走，秘密關押4個月。

獲釋後，李翹楚在網上披露被囚經歷並聲援「12·26公民案」其他被捕人士。今年2月，她又撰文公開許志永在看守所遭受酷刑問題， 2月6日晚在北京被山東臨沂警察帶走。

律師說，李翹楚並向許志永傳話，讓許照顧好自己及要有信心，「不論刑期或長或短，我會揚眉吐氣的活着，我守護着你，想念你」。