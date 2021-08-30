秘密羈押遭酷刑 王全璋再提申訴 涉「顛覆」囚4年半 受訪稱不服判決

曾為法輪功學員、維權律師等團體作辯護的王全璋，2015年在「709大抓捕」中被捕，後被天津市第二中級法院以「顛覆國家政權」罪判監4年半。去年4月出獄後，他多次接受傳媒訪問時表示對當局判決不服。

出獄一年多 申訴未有回應

據維權網、自由亞洲電台等報道，王全璋上周四（26日）從他居住的北京前往天津，追蹤此前向法院提出的申訴進展。王全璋表示，他在出獄後的一年多，通過各種渠道，包括訴訟、投訴、申請信息公開等維權，並於去年7月9日提起申訴，一直未獲回應。

斥程序違法 王：訴訟根本不公正

王全璋說，其申訴中最重要的理由即「審判程序不合法」。自由亞洲電台引述王全璋稱，「我的案件審判、庭審是非常非常荒唐的，天津的公檢法既沒有遵循法律的規定，又剝奪了我一些法定的權能，導致訴訟根本就沒有一個表面上的公正進行。」

此外，王全璋表示已在去年7月控告當時辦案的部分天津警察、檢察官等違法。王稱他被指控「尋釁滋事」，但遭秘密羈押、指定居所監視居住，是「違反法治、違反基本人權保障」，同時在被羈押過程中遭受審訊者的「言語侮辱、謾罵或者毆打」。王全璋妻子李文足表示，支持丈夫的申訴行動。

上月「709大抓捕」6周年之際，王全璋接受本報訪問亦提到，一年前他陸續向709辦案者寄出3封控告信，並在709當天發表自辯辭，要求撤銷對他的不公正判決，及指控當時關押他的天津市公安局曾刑訊逼供，但始終無人回應。

王全璋去年6月接受日媒「共同社」採訪，首次透露被囚時遭受酷刑。他表示自己曾被連續打耳光數小時、禁止在睡覺時翻身，一次更被命令舉起雙手罰站15個小時、有武警24小時監視等。另據維權網披露，王全璋還數次遭強電流襲擊以致當場昏厥，生命垂危。王被關押期間，律師及家屬的會見權、知情權、探視權等均被剝奪。