東奧冠軍捐「甩皮」金牌 博物館：鎮館之寶

觀察者網報道，在捐贈儀式現場，朱雪瑩表示，能夠在東京奧運會上榮獲金牌，離不開國家隊、天津市體育局以及體操武射中心的支持和培養。她說，「金牌放在博物館展示比放在家裏更有意義，期待更多觀眾走進體育博物館展廳，感受奧林匹克精神，感受天津體育文化的魅力，汲取奮進力量。」同時朱雪瑩表示如果有時間，自己一定會再回到體育博物館看一看這枚寶貴的金牌。

天津市體育局局長李克敏表示，朱雪瑩在東京奧運會上克服傷病、頑強拼搏，為祖國和人民贏得了榮譽，展現了天津體育人的風采。朱雪瑩捐贈的奧運金牌和領獎服十分寶貴，可以稱得上是體育博物館在新時期徵集到的「鎮館之寶」。

朱雪瑩在7月30日的東京奧運會彈牀女子決賽中獲得金牌，劉靈玲獲得銀牌。這是中國代表團在此次奧運會中獲得的第17枚金牌，也是本屆奧運會中國體操隊獲得的首枚金牌。

曾出文指金牌「甩皮」

東京奧組委：保護塗層

回國後，朱雪瑩曾曬出金牌表面塗層掉落。她表示，掉下來的好像是一層保護膜，並稱自己曬出「獎牌甩皮」的原因，是想看一下有沒有其他運動員遇到類似的情况，她表示沒有想去更換獎牌。對此，游泳冠軍汪順也證實，他的金牌也掉了皮。東京奧組委對此回應稱，剝落的部分並非鍍金，而是塗在獎牌表面的保護塗層，不會影響獎牌本身的質量。