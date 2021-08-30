施小琳任成都書記 最年輕省會首長

跨省平調 原書記另有任用

施小琳是浙江余姚人，履新前是江西省委常委、宣傳部部長，她還是十九屆中央候補委員。此次跨省履新，屬於平職調動。公開資料顯示，施小琳1990畢業於上海大學工學院電氣技術專業，此後常年在上海市閘北區工作，歷任共青團閘北區委副書記、書記，閘北區經濟委員會黨組書記、主任，大寧路街道黨工委書記 ，臨汾路街道黨工委書記，臨汾社區（街道）黨工委書記等職。

2017至2018年，施小琳任上海市委常委、統戰部部長，當時是上海市委常委班子中唯一女性；同年10月，當選十九屆中央候補委員。2018年5月，施跨省調任江西省委常委，並接替趙力平任省委宣傳部部長。

曾任統戰部長

省會市委女書記第4人

目前，內地共有3名女性省會市委書記，除施小琳外，還有江蘇省委常委、南京市委書記韓立明，湖南省委常委、長沙市委書記吳桂英。此外，呼和浩特市委書記王莉霞已於今年8月獲任內蒙古自治區代理主席。

前任成都市委書記范銳平現年55歲，湖北鐘祥人，早年在湖北工作，歷任湖北省政府副秘書長，鄂州市長、市委書記，湖北省委常委、襄陽市委書記等職。2013年5月，范銳平調任四川省委常委、組織部部長。2017年3月，他接替唐良智，任成都市委書記。

除了施小琳，新任四川省軍區政委田曉蔚少將成為「戎裝常委」，兼任四川省委常委；已年逾六旬並卸任四川省軍區司令的曲新勇少將，卸任省委常委職務。