美發布溯源概要 駐美使館斥誤導

統領美國18家情報機關的國家情報總監辦公室的溯源報告稱，新冠病毒由人類與染有病毒、或病毒近親的動物接觸繼而傳染到人類可能性低，認為第一個人感染新冠病毒可能源於武漢病毒實驗室發生的一宗事故。不過，美聯社稱，美國情報機構在新冠病毒來源問題上仍然存在分歧。

稱引發針對亞裔歧視

中國駐美國大使館前天發布「鄭重提醒」，斥美方誣蔑中方阻撓國際調查，妄圖對中方「有罪推定」，會對美國民眾形成不良引導，引發新一輪針對亞裔的歧視和暴力。並提醒在美中國公民加強安全防範，確保自身安全。

新華社評論稱，「美國操弄新冠病毒『定向溯源』用心險惡」。國家衛健委副主任曾益新表示，由美國的情報部門、而不是專業醫學機構來發布溯源調查報告，這本身就很具諷刺意味，是誰在將溯源問題政治化也就一目了然。

（新冠疫情）