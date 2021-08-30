揚州封區滿21日 可離家禁離社區 官方稱「雙清零」 全國無高風險地區

國家衛健委昨通報，內地前天新增33宗確診病例，均為境外輸入個案。上周六內地新增本土確診病例為零。這是相隔6日後，內地本土確診病例再次零新增。

18中風險地區待降級

雲南瑞麗市新冠病毒疫情防控工作指揮部昨亦發布通告，宣布根據國家關於應對新冠病毒疫情分區分級防控工作要求，經疫情防控專家組評估，自8月29日中午12時起，瑞麗市姐告國門社區調整為中風險地區。至此，內地實現本輪反彈疫情本土確診數量及高風險地區「雙清零」，意味本輪疫情已趨向結束。公開資料顯示，目前內地仍有18個中風險地區等待降級，其中雲南省瑞麗市3個，江蘇省揚州市7個、湖北省荊門市1個、上海市5個、河南省商丘市兩個。

另據新華網報道，本輪疫情重災區江蘇省揚州市已接連兩日無本土新增確診病例。揚州昨凌晨先後發布兩個通告，分別對主城區封控社區（自然村）及封閉社區（自然村）的管控措施予以調整。從即日起至9月1日，分期分批調整封控村區管理措施，調整後實行「每戶每3天限一人」進出社區。連續封閉滿21天的封閉村區，從「足不出戶」調整為「足不出社區」。江蘇《新華日報》報道，8月29日開始，揚州主城區內受疫情影響關閉的農貿市場將陸續恢復經營，首批開放的農貿市場有30家。此前，由於市民均封禁在家，農貿市場只能以網購的方式向市民提供生活必須保障。

「每3天一人」區內活動兩小時

揚州市疫情防控指揮部社區管控組分管負責人許林燦在發布會上解讀放鬆管控措施時稱，揚州對主城區居民核酸檢測全員陰性、日常管理規範有序的封控社區，按照距離封閉社區遠近，由遠及近，漸次予以調整。調整管理措施後的封控社區，實行「每戶每3天限一人」進出社區，出行區域原則限於所在區範圍內。居民出入社區、進入超市、農貿市場、藥店等場所，均須戴好口罩，測體溫並查驗出入證、健康碼、核酸檢測陰性證明，在外時限兩小時。

社區設施超市續關 外人禁進

此外，對連續無確診病例且封閉滿21天的封閉社區，起從「足不出戶」調整為「足不出小區」。社區內的賓館、餐館、超市、商店、文體活動室等公共場所繼續暫停開放。此外非本社區人員不得進入社區，涉及市政服務、醫療衛生、公共安全、生活保障等國計民生行業和疫情防控崗位人員憑通行證出入社區。從隔離點返回人員，須嚴格執行居家健康監測7天的規定，共同居住的家庭成員需做到「足不出戶」。

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