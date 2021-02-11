國產智飛mRNA疫苗 稱對Delta防護力78%

上游新聞報道，重慶智飛表示，第三期臨牀試驗自去年12月12日起陸續在各地展開，共2.85萬人參與。其中疫苗組14,251例、安慰劑組14,249例。疫苗綜合保護力為81.76%，達到世衛50%門檻，對於防止出現重症、死亡病例的保護力均為100%。基因分型初步分析結果顯示，疫苗對預防Alpha變種病毒的效力為92.93%，對Delta變種病毒的有效力為77.54%。

多地規範「不宜接種」診斷

目前內地面對境外疫情壓力，正加緊全民接種新冠疫苗，但也面臨不少民眾不能注射的問題。澎湃新聞報道，山西太原、甘肅涇川、湖南宜章、吉林四平等地近日為規範疫苗接種禁忌症診斷推出相關規定，要求各相關醫療機構組成專家組，對確有疫苗接種禁忌症、基礎疾病等情况的人士分級分類評估，規範出具真實疫苗接種禁忌或暫緩接種證明，若弄虛作假，將追究當事醫生責任。

中時新聞網報道，台灣新北市一47歲男子24日打完高端疫苗後出現不良反應，26日送醫不治。另同市一名有慢性病40歲女性，23日接種高端後，27日昏倒，送醫不治。自23日台灣開打高端疫苗以來，5日已有6宗死亡。

（綜合報道）

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