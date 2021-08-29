央視：書籍起火 財經網：肇因燒衣紙 前財長金人慶 家中失火亡

05年獲譽「年度亞洲最佳財長」

央視新聞報道，27日晚11時47分，北京市海淀區玉淵潭南路9號院19號樓1單元101室陽台書籍起火。消防部門到場撲救，至昨日0時17分將火撲滅，火場面積2平方米，現場救出金人慶，並送往復興醫院搶救。財政部官網昨日發布「簡訊」稱，金人慶因搶救無效，於28日晨6時45分在首都醫科大學附屬復興醫院逝世。

本報記者昨日中午趕到玉淵潭南路9號院。因失火事件，小區加強保安，禁止一切外來人員進入，其間只見多名消防人員進出。該小區原屬晾果廠，因毗鄰釣魚台、航天部等多個高幹住宅區，在房改後陸續有官員遷入。目前已成為開放社區，居民多為租戶。有業主對本報記者稱，消防人員仍在調查起火原因。

有知情者表示，金人慶的夫人患有神經疾病，一直由金人慶照料，其子女常年不在家中。所僱保姆每日僅到家中工作兩三個小時便離去。事發前幾日，金人慶的妻子離世。事發時僅金人慶一人在家，懷疑吸入大量濃煙死亡。另有小區居民稱，前日午夜，多輛消防車抵達現場，但救火時間不長，相信火災並不大，臨近大廈的居民都未看到火光及未聞到濃煙。

消息稱行動不便 妻近日離世

六七月曾公開場合露面

財經網引述接近財政部系統的知情人士稱，金人慶做過心臟手術，行動不便需坐輪椅。火災起因是因為其夫人在10天前去世，前晚給夫人燒衣紙時，不慎引發火災。報道又引述鄰居稱，是金人慶本人報警。同樓的一名保姆稱，火災地點或為19號樓2單元一樓，而非1單元一樓。

公開報道顯示，6月11日，金人慶曾到北京銀帝藝術館參觀多個藝術展，銀帝藝術館館長呂建富陪同參觀；7月23日，前中國人民大學財政系主任陳共教授逝世，金人慶曾敬獻花圈哀悼，並對其家屬表達慰問。在當時配發的圖片中，金人慶背手站立聆聽講解，不似需坐輪椅出入。

昨日下午5時許，消防部門仍封鎖現場調查火災原因。至昨晚截稿，北京消防部門暫未發布火災調查報告。

明報記者