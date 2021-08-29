中紀委點名多名藝人 斥「德不配位」

據中央紀委國家監委網站，這篇「流量明星『翻篇』（出局）了」的文章稱，近日娛圈負面新聞不斷，並提到鄭爽偷逃稅、吳亦凡涉嫌強姦、趙麗穎的極端粉絲謾罵挑釁、諧星李誕發布低俗廣告、張哲瀚「打卡」靖國神社等，指出「流量明星接連失德失範，『飯圈』（粉絲圈）充斥歪風邪氣」。

文章批評「飯圈」倡導一些錯誤世界觀、人生觀和價值觀，包括任由資本、流量加以放大，互相謾罵、挑動對立、刷量控評，斥巨資對明星「愛的供養」，甚至圖集資營救涉強姦的偶像，給青少年帶來不良影響。文章稱，整治亂象「是對文藝工作者的引導，也是對文娛事業健康發展的保護」，更是本着對社會、人民負責的態度，為廣大網民特別是青少年營造一個風清氣正的網絡環境。

音樂人高曉松遭封殺 曾為靖國辯護

受事件影響，影片平台優酷、愛奇藝下架高曉松所有節目，也無法搜到其名字，官方未通報原因。高曉松曾在節目中表示去過靖國神社，還為靖國神社辯護。昨在淘寶和當當網仍有其書籍出售。他的曉書館則發公告稱，因設備故障，28日起暫時閉館。