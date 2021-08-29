歐美議會批干涉立陶宛內政 華：顛倒黑白

議員歡迎台立發展經濟關係

歐美12個國家議會及歐洲議會外委會主席在聯合聲明中，除歡迎立台發展經濟關係，還指摘中國干涉立國內政，並施加政治、外交與經濟壓力的攻擊。中央社報道，聲明還呼籲歐盟及盟友給予立陶宛全面支持。

對此，中國駐歐盟使團在官網稱，一中原則是中國同包括歐盟及成員國在內的國家和組織發展雙邊關係的政治基礎；立國允許台灣當局以「台灣」名義設立代表處，嚴重損害中國主權和領土完整，中國作出必要反應，完全合理合法；一些人把立方錯誤避重就輕說成是與台發展經濟關係，卻把中方維護主權和領土完整誣稱為干涉立國內政，是顛倒黑白，邏輯錯亂；敦促有關人士不要在涉及中方核心利益問題上發出錯誤信號，給中歐關係製造新麻煩。中國駐立使館亦敦促立議會外委會主席及簽署人士謹言慎行，不要發表不負責任言論，向台灣分裂勢力發錯誤信號；又稱注意到立國關於遵守一中原則、願與中方一道解決台灣設立代表處問題的積極態度，希望立方採取切實行動糾正錯誤。