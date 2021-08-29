溯源報告沒結論 拜登「不罷休」斥華阻撓 北京批政治虛假報告 向美嚴正交涉

信中國官員事前不知這一病毒

摘要稱，美國情報系統一致認為，新冠病毒並非作為生物武器而研發，亦無基因改造，相信中國官員在病毒爆發前並不知這一病毒。美國之音引述摘要指出，情報界4家機構以低度信心表示，病毒最初由動物傳給人類。另一家機構以中度信心相信，人類最初感染與實驗室有關。摘要最後稱，如沒有來自中國的新信息，比如臨牀樣本和早期病例的流行病學數據，將無法提供「更明確解釋」。ODNI在聲明中指出，要得出起源的結論，很可能需要中國的合作，但中國一直在阻礙全球調查、拒絕分享信息，並指摘其他國家。

當日美國總統拜登在聲明中表示：「雖然這次審查已經結束，但我們的溯源努力不會停止。」他又指出，病毒起源的關鍵信息在中國，然而從一開始，中國官員就阻止有關人員獲取這些信息；強調「在我們得到答案之前，我不會罷休」。

中國駐美大使館上周五亦發表聲明，批評美方不調查公布自家實驗室的情况，卻光顧着往別人身上潑髒水；美方「妄稱中方阻撓溯源工作的國際調查，缺乏透明度，企圖糾集有關伙伴方對中方施壓。中方對此堅決反對、強烈譴責」。

新華社報道，馬朝旭昨稱，美國拿不出真憑實據，卻一再編造謊言，抹黑指摘中國，目的就是借溯源問題向中國甩鍋推責，散播政治病毒。他稱，美方指摘中國對溯源不透明、不配合，是睜眼說瞎話，中國先後兩次邀請世衛專家來華溯源，反而美方拒回應國際對德特里克堡基地及多個海外實驗的合理懷疑。他又稱，搞政治溯源沒有出路，美方應立即停止毒化國際溯源合作氛圍、破壞全球團結抗疫行徑。