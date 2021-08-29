美雙艦穿台海 解放軍東海突擊訓練 東部戰區：依需要常態組織行動

美軍：符國際法 表明印太承諾

美國海軍發布聲明稱，兩艦在符合國際法的規範下通過國際水域，表明美國對自由開放印太地區的承諾。台媒報道指，這是美國總統拜登上任後，首度有雙艦同時通過台海，也是今年以來美艦第八次通過台海。中央社引述台灣國防部昨日上午發布新聞稿表示，兩艦通過台海期間，台軍全程掌握，狀况正常。

中國大陸國防部新聞發言人譚克非昨日以談話形式對外表示，對於美海軍雙艦過航台灣海峽並炒作一事，解放軍東部戰區組織兵力全程跟監警戒；美方頻頻實施類似挑釁行徑，性質十分惡劣，充分說明美是台海和平穩定最大破壞者、台海安全風險最大製造者。中方對此表示堅決反對和強烈譴責。

解放軍東部戰區新聞發言人、陸軍大校施毅隨後宣布，東部戰區戰艦艇、殲轟機、殲擊機等多軍種力量27日在東海海空域實施聯合警巡，並開展聯合對海突擊等訓練；有關行動旨在提高一體化聯合作戰能力，戰區將根據周邊局勢和維護國家主權安全的需要常態組織。

國防部罕有翌日發聲譴責

環球網指出，與此前美艦過台海多由東部戰區回應不同，此次由國防部發言人以談話形式對外發聲，並不多見。國防部上一次以談話形式就此回應是去年12月31日，當天美軍兩艘導彈驅逐艦麥凱恩號（USS John S. McCain）和威爾伯號（USS Curtis Wilbur）穿過台海。此外，東部戰區同時開展軍事行動，亦透露出言外之意。

澳門國際軍事學會會長黃東對本報表示，中美兩軍邊對抗邊對話，認為「有對話好過無」。解放軍一貫對台演習，亦帶有給自己人看的意味。《環球時報》引述內地軍事專家宋忠平分析，在戰略上高度重視對手、戰術上積極備戰，兩者都是中方對美軍挑釁的回應，以顯示如果局勢升級，解放軍有能力解決這一問題。他並指出，可以看出此次訓練重點在制空權的奪取以及對海突擊，演練的針對性非常強，針對包括航母戰鬥群在內的水面艦艇。

除了東海近日持續有演習外，解放軍從23日起還在南海、渤海海域的演練，央視引述內地軍事專家曹衛東稱，這些軍事活動，就是對美國針對中國軍事挑釁行動的一種警告，對台灣當局及分裂勢力的一種警告，「你如果這樣走下去的話，我是要採取行動的，什麼行動？我的演練就在給你看」。

明報記者

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