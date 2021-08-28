全球最大樂高樂園深圳動工

料2024年開園 設計融入中國深圳特色

深圳樂高樂園佔地約58萬平方米，由英國默林娛樂集團（Merlin Entertainments PLC）獨家營運，合作方為深圳合正集團，動工儀式周五舉行。《南方都巿報》報道，樂園投資超過70億元人民幣，設計會融入中國和深圳歷史、文化及生態元素，特別是深圳創科特色。樂園度假區總經理史福瑞（Siegfried Boerst）表示，樂園度假區將有多個全球首發主題區、遊樂設施創新設計和沉浸式表演，也將是富有科技感的數碼智慧樂園，「比如樂高樂園的核心體驗主題區之一迷你天地就會是一個大型室內主題區，通過具有代表性的地標建築和生活文化場景，結合前沿的高科技數字化互動體驗，致敬深圳的城市之美和中國的大好河山」。

樂園除遊樂設施、表演和景點外，亦有機械人創意工坊、駕駛學校和消防學院等益智互動項目。樂園表示，將專為中國家庭設計全新的原創劇場表演，還將擁有超過1000個座位的全球最大樂高樂園劇場。建成後的度假區亦包括全球最大樂高樂園水樂園，以及3個逾1000房的主題酒店。