與日執政黨議員首會談 台盼成慣例 均視大陸崛起威脅 北京向日提嚴正交涉

中央社報道，台灣民進黨昨日上午與日本自由民主黨舉行「外交．防衛政策意見交流會」，兩黨各推派兩名議員代表，通過視像交流一個半小時，不對外開放。民進黨由台灣立法委員羅致政及蔡適應代表，自民黨由參議員佐藤正久及眾議員大塚拓代表。

日方稱日台東海「命運共同體」

民進黨發言人謝佩芬會後轉述，佐藤正久在會中表示，迄今日台在外交、經濟、安全保障等各層面皆有交流，雖官方仍有限制，希望通過此次交流強化雙方合作。他又指，近年中國片面改變區域現狀，不止影響台海安全，更影響日本安全。大塚拓表示，日台同樣位處東海附近、面對中國，是命運共同體。近期中國軍事力量大幅提升，造成區域不穩定，影響世界秩序。

羅致政表示，雙方身為執政黨，有義務提供人民自由、民主、安全的生活，在安全、環保、海洋、經濟等問題上必須共同面對與行動。他同意大陸崛起後帶來軍事、經濟、科技等衝擊，台日有共同的利益與價值，期待未來有共同的行動來達成。羅致政說，台日關係最重要的基礎就是人民對彼此的親切感與友好態度，期待這個對話機制成為慣例，開創全新的溝通管道。

駐日使館：對話圖變相開展官方往來

澎湃新聞引述中國大陸外交部發言人趙立堅稱，中方堅決反對建交國與台灣任何形式的官方往來，已就此向日方提出嚴正交涉。趙立堅強調，台灣問題事關中日關係政治基礎，日方在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責，尤其需要謹言慎行。中方嚴肅要求日方停止干涉中國內政，不得向「台獨」勢力發出錯誤信號。

中國駐日使館發言人昨表示，對話企圖變相開展官方往來，嚴重違背一中原則和中日四個政治文件精神，嚴重違背日方迄今所作承諾，是日方在台灣問題上又一消極舉動，中方對此強烈不滿和堅決反對。發言人稱，一段時間以來，日方在台灣問題上接連出現嚴重消極動向，損害兩國政治互信，毒化中日關係氛圍。中方嚴肅敦促日方在台灣問題上信守承諾，停止以任何形式損害中國主權、安全和發展利益。