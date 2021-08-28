北京聞風：中共重磅發布文獻 提供中國「方向感」 ／文：鍾鳴九

回應外界質疑 講清治國理政邏輯

中國社科院教授戴立興指出，發布這部文獻意義重大。一方面，目前正處於「兩個一百年」交匯期，文獻對於鼓舞和凝聚人心，增進內地民眾對中共的了解和信心大有裨益。另一方面，文獻也回應了外界對中共的質疑與抹黑。

過去一段時間，一些西方政客攻擊中共的領導和社會主義制度，將中共和中國人民分割對立。此次，這部逾4萬字的文獻從為人民服務、領導力執政力及和平與發展等方面多角度詮釋中共究竟是一個什麼樣的政黨，既是「幫助國際社會了解真實、立體、全面的中國共產黨」，也為外界理解中共當前和今後推動和執行的相關政策措施提供了方向。

此外，7位高官在發布會上也回應了共同富裕、反壟斷、第三次分配、民主、統戰等諸多敏感話題。針對外界普遍關注的共同富裕話題，中共中央財辦副主任韓文秀表示，共同富裕是全體人民的富裕，不是少數人的富裕；是人民群眾物質生活和精神生活雙富裕，不是物質上富裕而精神上空虛；是仍然存在一定差距的共同富裕，不是整齊劃一的平均主義同等富裕。共同富裕並不是搞「殺富濟貧」。「第三次分配是在自願基礎上的，不是強制的」……凡此種種，皆是針對外界誤解或質疑的直接回答。

在針對互聯網平台的反壟斷和反不正當競爭問題上，韓文秀指出，「整治規範互聯網平台的政策是一視同仁的，針對的是違法違規行為，絕不是針對民營企業和外資企業」，這被視為對執法中立性的一種回應。

在內地加強反壟斷監管執法後，外界對投資中國存在疑慮。中國外匯投資研究院院長譚雅玲對筆者表示，相比較發達地區，內地正處於由基礎向高級階段的躍進，兩者在可取得的收益率上存在明顯差別，所以內地的吸引力依然會更強。韓文秀亦在發布會上表示，歡迎各國企業和投資者共享內地高成長性的超大規模市場所帶來的巨大發展機遇。

分析人士認為，此次發布會講清了中共治國理政的邏輯原點，包括對於社會主義、對於民主等關鍵性問題的理解，同時中共高官直面各種敏感問題，對外界的質疑、抨擊給予正面回應，對於廓清外界對中共和中國政策走向認識，幫助外界找到中國未來發展的方向感具有重要意義。

文：鍾鳴九