網信辦十招整治飯圈 藝人齊倡「理智追星」

【明報專訊】中央網信辦近日發布《關於進一步加強「飯圈（粉絲圈）」亂象治理的通知》，提出取消明星藝人榜單、優化調整排行規則、嚴管明星經紀公司等10項措施，新華社報道，措施包括取消明星藝人榜單，僅可保留音樂作品、影視作品等排行，但不得出現明星藝人姓名等個人標識；優化調整排行規則，不得設置誘導粉絲打榜（粉絲在各大平台通過給藝人投票、點贊、送花等等行為推高排名的行為）的相關功能。
通知還要求嚴管明星經紀公司、規範粉絲群體帳號、嚴禁呈現互撕（互相謾罵、造謠攻擊）信息、清理違規群組版塊、不得誘導粉絲消費、強化節目設置管理、嚴控未成年人參與、規範應援集資行為。
觀察者網稱，昨日一早，包括趙麗穎、王一博、楊冪、迪麗熱巴、楊洋、宋茜、Angelababy、TFBOYS、時代少年團等多家明星工作室及經紀公司，均發出「理智追星倡議書」，呼籲粉絲冷靜勿互相謾罵。
整治App push 禁娛樂八卦渲染輿情
另外，網信辦昨亦展開「清朗·移動應用程序PUSH彈窗突出問題專項整治」，手機信息不得推送娛樂八卦、明星緋聞、血腥低俗等內容，以及放大傳播失德藝人、負面爭議人物的言論；未取得互聯網新聞信息服務許可的工具類應用不得推送新聞信息。同時新聞信息不得渲染炒作輿情熱點，禁推送自媒體違規編採、轉發的「新聞」等。