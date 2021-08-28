網信辦十招整治飯圈 藝人齊倡「理智追星」

【明報專訊】中央網信辦近日發布《關於進一步加強「飯圈（粉絲圈）」亂象治理的通知》，提出取消明星藝人榜單、優化調整排行規則、嚴管明星經紀公司等10項措施，新華社報道，措施包括取消明星藝人榜單，僅可保留音樂作品、影視作品等排行，但不得出現明星藝人姓名等個人標識；優化調整排行規則，不得設置誘導粉絲打榜（粉絲在各大平台通過給藝人投票、點贊、送花等等行為推高排名的行為）的相關功能。