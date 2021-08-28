趙薇遭封殺 《還珠格格》等劇下架 傳列「劣迹藝人」 消息：或涉逃稅洗錢

林心如工作室註銷 否認涉趙薇事件

趙薇旗下藝人張哲瀚，早前被網民曾在日本供奉侵華將領的乃木神社參加友人婚禮，更多次赴靖國神社並留影，其老闆趙薇亦被翻出20年前穿日本軍旗裝的舊照。前晚趙薇多部影視作品被騰訊視頻下架，包括《還珠格格》、《情深深雨濛濛》、《畫皮》、《虎媽貓爸》等。此外趙薇的多部作品被「除名」；愛奇藝搜索「趙薇」顯示無結果；優酷則為「根據相關法律法規和政策，結果未予顯示」。趙薇的微博超話（超級話題）亦已顯示「不存在」。

有微博認證黃V的網民發文稱，其所在平台審核已將趙薇列入「劣迹藝人」。《廣州日報》稱，多家網站人員證實臨時收到刪除趙薇作品的通知，但原因未明。有消息人士向本報稱，趙薇遭遇封殺可能涉逃稅或洗錢等金融問題，亦有自媒體分析或與阿里、馬雲有關。

林心如昨亦被發現在內地的影視工作室被註銷，網民懷疑與趙薇被封殺事件有關。但另有網民稱，註銷工作室絕非一夜之間可以完成。林心如經理人表示，註銷工作室只是資源整合，只是時間「湊巧」。

遭指控迷姦 湖南衛視主持被炒

此外，湖南衛視「天天向上」節目主持人錢楓，日前被女網民指控迷姦。湖南衛視昨發通告，稱事件引發重大負面影響，即日起解除合作關係。