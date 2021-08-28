鄭爽逃稅罰3億 廣電總局頒禁播令 稱對違法藝人「零容忍」 國稅總局：嚴查逃稅

國稅總局昨日通報稱，上海市稅務局已查明鄭爽2019至2020年未依法申報個人收入1.91億元，偷稅4526.96萬元，其他少繳稅款2652.07萬元，處罰鄭爽追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計2.99億元。通報稱，鄭爽在2019年主演劇集《倩女幽魂》時，以「陰陽合同」等方式偷逃和少繳稅款，違反了2018年以來中宣部、國稅總局、廣電總局等部門三令五申嚴禁影視行業「天價片酬」、「陰陽合同」等要求，稅務部門依法從嚴處理。國稅總局又表示，要求各級稅務機關對偷逃稅行為，依法嚴查，促進社會公平正義。

鄭爽不覆議 稱將克服困難按時繳款

鄭爽在稅務部門送達行政處理處罰決定書時未提出異議，表示不覆議不起訴，並已在規定期限內繳清全部稅款和滯納金。新華社報道，上海稅務部門正依法督促其在規定期限內繳清罰款，若能在規定期限內繳清罰款，則依法不追究刑事責任。廣電總局昨亦在官網上發聲明表示，對違法違規藝人「零容忍」，並不得播出電視劇《倩女幽魂》；各級廣播電視播出機構、廣播電視視頻點播業務開辦機構和網絡視聽節目服務機構，不得邀請鄭爽參與製作節目，停止播出鄭爽已參與製作的節目。

鄭爽昨晨在微博發出致歉信，稱這次的教訓是她一生長鳴的警鐘，表示會勇於面對錯誤，「並承諾將克服一切困難按時補繳稅款、繳納罰款」。

前男友張恒揭發 涉助逃稅遭立案

公司「北京文化」遭處罰

鄭爽前男友張恒因曾在《倩女幽魂》項目涉嫌策劃1.6億元約定片酬的拆分合同、設立「掩護公司」等，助鄭爽逃稅，亦被上海市稅務局立案調查。此外，證監會昨日亦公布，北京京西文化旅遊股份有限公司存在虛假轉讓《倩女幽魂》項目投資份額收益權等違法行為，已下發行政處罰和市場禁入事先告知書，並擬對公司及董事長、董事17名當事人予以行政處罰，並對時任副董事長採取證券市場禁入措施。

官媒：鄭爽咎由自取 不是個案

央視、新華社、人民日報等官媒昨亦均發出評論，稱鄭爽「咎由自取」、處理結果「大快人心」。央視新聞評論稱，鄭爽不是個案，娛樂圈潛規則要嚴查深挖，誰膽敢偷逃稅誰就得付出沉重代價。人民日報評論稱，鄭爽隱匿「天價片酬」，故意偷逃稅，被依法「重錘」，咎由自取。

生於1991年的鄭爽，是遼寧瀋陽人。2009年因參演《一起來看流星雨》正式出道走紅。今年1月因代孕棄養風波，與張恒罵戰，並被揭發逃稅，成為官方認定的「劣迹藝人」。

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