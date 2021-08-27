商務部：中美經貿團隊溝通正常

央視新聞報道，高峰昨在記者會稱，今年首7個月，中美雙邊貨物貿易額同比增長40%，其中中國自美進口同比增長50.4%，對美出口同比增長36.9%，充分表明兩國經濟高度互補，雙方經貿合作符合兩國利益。他表示，中方始終認為，美方加徵關稅不利於中國或美國，也不利於世界經濟恢復。

路透社引述知情人士稱，一個由華爾街人士和中國高層官員組成的組織「中美金融圓桌會議」（China-U.S. Financial Roundtable），計劃在今秋舉行視像會議。彭博社周三亦引述消息稱，高盛集團前高管、採礦公司巴里克黃金（Barrick Gold）董事長桑頓（John Thornton）和高盛一名資深人士正在北京與中國高層官員會晤，希望恢復對話，以及進一步了解中國近期加強互聯網監管的舉措。

該組織在2018年中美經貿緊張關係升級之際成立，目的為緩解局勢而舉行定期會晤。前中國央行行長周小川和桑頓擔任聯席主席。該組織上一次視像會議在去年10月舉行，2019年則召開過兩次會議。