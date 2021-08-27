孟晚舟被拘千日 使館慰問

大使叢培武：請堅定信心 保重身體

據駐加大使館官網發布的消息，叢培武在通話中表示，中國政府堅決維護中國公民和企業的正當合法權益，任何試圖霸凌、欺壓中國人民的行徑都必將遭到痛擊；將繼續敦促加方正視自身嚴重錯誤、正視有關事件的政治性質、正視中方嚴正立場、正視14億多中國人民的強大民意，盡早作出將她釋放的正確決斷。

叢培武還對孟晚舟說，「請你堅定信心，保重身體。我們期待着你早日平安回家」。

叢培武當日又在加國《國會山時報》發表題為《如何看孟晚舟事件》的署名文章，在文中表示，兩年來美國從未放鬆打壓華為，「事實充分證明，孟晚舟事件就是一宗嚴重的政治事件。美方炮製此事件的目的就是打壓中國高技術企業、阻撓中國發展。而加方充當美方幫兇，被美方利用了」。

文章表示，加方堅稱履行《加美引渡條約》義務，並在事件政治性質清楚的情况下執意推進所謂司法程序，「是假法治之名，行邪惡之舉」，中方堅決反對。

叢培武稱，致加拿大駐華大使的公開信日前有1000多萬中國及世界各地網民聯署，要求加方釋放孟晚舟，加國內也有不少「有識之士」呼籲政府終止對孟的引渡，「中方敦促加方認真傾聽正義呼聲」。

外交部：不接受政治脅迫

外交部發言人汪文斌昨亦在記者會稱，中方絕不接受任何形式的政治脅迫和濫用司法行為，絕不允許中國公民成為別國政治迫害的犧牲品；中方嚴正敦促加方立即糾正錯誤，解除對孟晚舟的任意拘押，撤銷對其的逮捕令和引渡要求，釋放孟晚舟並讓她平安回到中國。

2018年12月1日，加拿大應美國要求逮捕孟晚舟，致中加關係緊張。中國隨後逮捕兩名在華加國前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor），斯帕弗本月被以間諜罪判處11年監禁。而加方對孟晚舟逾兩年的引渡聆訊於上周告一段落，法官料於10月21日公布裁決日期。