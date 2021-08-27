華艦現日南北海域 無人機經沖繩飛太平洋

【明報專訊】解放軍多艘軍艦近日同時現身日本北部的宗谷海峽和南部的宮古海峽，而包括無人機在內的多架軍機，亦經沖繩飛向太平洋；其中「TB-001」大型攻擊無人機是日方首次確認，日本防衛省還首次公布中國無人機通過沖繩並飛往太平洋的消息。不過日方認為，中國軍機並未侵犯領空並對自衛隊飛機造成威脅。
觀察者網報道，日防衛省統合幕僚部周三（25日）發布消息稱，24日凌晨1時，在沖繩縣久米島西北約240公里海域，發現解放軍052D型驅逐艦淄博艦（156）、052C型驅逐艦鄭州艦（151）、054A型導彈護衛艦益陽艦（548）。3艦由沖繩本島和宮古島之間的宮古海峽向南駛向太平洋。自衛隊出動掃雷艇、P-1巡邏機和P-3C巡邏機收集情報和警戒監視。
當日上午9時，日本北海道附近奧尻島西南約200公里海域，發現中國最先進的055級驅逐艦南昌艦（101）、052D型驅逐艦貴陽艦（119）、一艘補給艦（903）和一艘電子偵察船（799）。4艦向東北航行後穿過宗谷海峽。
英日美荷當日沖繩以南聯合軍演
日本共同社昨亦引述統合幕僚監部消息稱，24日在東海發現一架可能是中國的無人機。此外，25日又發現中國無人機BZK-005和Y9情報收集機、Y9巡邏機共3架飛機，從東海通過沖繩本島和宮古島之間飛往太平洋。而24日當日，英日美荷等國海軍正在沖繩以南聯合演練。
TB-001由四川騰登科技研發，是目前中國公開最大的攻擊無人機，該機長10米、翼展20米、高3.3米，攜帶1公噸裝備時，可巡航35小時。日方稱，針對中國軍機，日機已緊急升空應對，但認為未出現侵犯領空或針對日機的危險行為。
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