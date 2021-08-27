華艦現日南北海域 無人機經沖繩飛太平洋

觀察者網報道，日防衛省統合幕僚部周三（25日）發布消息稱，24日凌晨1時，在沖繩縣久米島西北約240公里海域，發現解放軍052D型驅逐艦淄博艦（156）、052C型驅逐艦鄭州艦（151）、054A型導彈護衛艦益陽艦（548）。3艦由沖繩本島和宮古島之間的宮古海峽向南駛向太平洋。自衛隊出動掃雷艇、P-1巡邏機和P-3C巡邏機收集情報和警戒監視。

當日上午9時，日本北海道附近奧尻島西南約200公里海域，發現中國最先進的055級驅逐艦南昌艦（101）、052D型驅逐艦貴陽艦（119）、一艘補給艦（903）和一艘電子偵察船（799）。4艦向東北航行後穿過宗谷海峽。

英日美荷當日沖繩以南聯合軍演

日本共同社昨亦引述統合幕僚監部消息稱，24日在東海發現一架可能是中國的無人機。此外，25日又發現中國無人機BZK-005和Y9情報收集機、Y9巡邏機共3架飛機，從東海通過沖繩本島和宮古島之間飛往太平洋。而24日當日，英日美荷等國海軍正在沖繩以南聯合演練。

TB-001由四川騰登科技研發，是目前中國公開最大的攻擊無人機，該機長10米、翼展20米、高3.3米，攜帶1公噸裝備時，可巡航35小時。日方稱，針對中國軍機，日機已緊急升空應對，但認為未出現侵犯領空或針對日機的危險行為。