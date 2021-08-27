十八大後 逾90萬不合格黨員除名 近日8人落馬 分析料中共二十大前反腐高峰

中共歷史使命和行動價值文獻發布

中新社報道，中共中央組織部部務委員齊家濱昨日出席發布會，針對如何保持黨員隊伍的先進性、純潔性，他表示，中共持續開展反腐敗鬥爭，堅決清除黨內的腐敗分子，結合組織生活會和民主評議黨員，經常地處置不合格黨員。中共十八大以來，已有90多萬名黨員出黨，充分體現中共勇於自我革命、敢於刮骨療毒的勇氣，也確保黨的肌體健康、黨員隊伍充滿生機活力。他還表示，截至今年6月，中國共產黨有9514.8萬名黨員，有486.4萬個基層黨組織，是世界上第一大執政黨。

上周雙開 防範辦副主任彭波被捕

中共二十大「換屆年」前出現反腐高峰期，過去一周被稱為「最密集反腐周」。據中央紀委國家監委網站披露，上周內，杭州市委書記周江勇等人接受審查調查、貴州省政協原主席王富玉等人被處分，共有8人落馬、13人被處分，其中包括7名中管幹部。此外，今年3月落馬、上周二（17日）被「雙開」的彭波，亦在昨日以涉嫌受賄罪被宣布逮捕。本周一（23日），66歲的遼寧省政協原副主席薛恒主動投案，成為最新一名落馬的中管幹部。同日，甘肅省委原常委、原副省長宋亮被逮捕。青島市中級法院昨一審公開開庭審理國家副主席王岐山的原「大秘」、中央巡視組原副組長董宏受賄一案。

內媒：浙被查官員均涉經濟問題

內媒報道指出，從反腐涉及省份分析，經濟大省浙江尤其引人關注。十八大後，相比反腐「風暴眼」山西、內蒙古、廣東等省份，2015年浙江省政協原副主席斯鑫良落馬、2016年寧波原市長盧子躍被查後，周江勇成為浙江5年來首名被查的中管幹部，也是改革開放後杭州首名落馬書記。此外，被查官員當中，幾乎均涉及經濟問題。

《中國新聞周刊》引述中國人民大學反腐敗與廉政政策研究中心主任毛昭暉表示，最近多名官員密集被查，是出於「淨化政治生態」的考慮。預料今年下半年到明年上半年，將是「一個反腐的高峰期」。

專家：反腐形勢仍嚴峻

北京大學廉政建設研究中心副主任莊德水說，包括多名中管幹部在內的官員被查，在一定程度上對「反腐敗轉向論」、「反腐敗停歇論」作出駁斥。另一方面，也驗證了反腐敗雖取得「壓倒性勝利」，但形勢依然嚴峻複雜。莊德水表示，結合過往反腐敗的數據看，往往在中央換屆前，都會出現幾個反腐敗的高峰期。通過自我革新，不但能使黨的隊伍更加純潔純正，也可為明年二十大的順利召開做好鋪墊。

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