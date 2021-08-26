女網民指控迷姦 湖南衛視主持遭停職

女方報警 警拒立案

肖姓女事主前天在微博公開多個微信對話截圖，表示2018年12月她參加錢楓作為主持之一的綜藝節目《天天向上》錄製後，錢加她微信並多次邀其見面。肖女稱，2019年2月在上海，她首次與錢楓及其朋友等相見，懷疑聚餐時酒被下藥，飯後她意識模糊。

翌日她發現自己全裸躺在錢楓身旁，隨即報警，但警方不了了之。錢楓則以與她談戀愛、轉帳、下跪等方式安撫她。肖女還公開多段錢楓住所大樓CCTV影片，可見錢拖行一名疑意識不清、腳步凌亂的女子進入升降機。

上海長寧公安分局通報稱，警方當年在肖女報警後組成專案組，調查後作出不予立案決定，而肖女未提出異議或申請復議。通報稱，若肖女有其他新增證據，可向警方提供。肖女隨後又公布與警方就案件進度溝通的錄音，當中她提到錢楓當年接受警方調查時曾當面承認強姦；錄音中警方對肖女稱，這些都會有錄音、錄像，並稱會調查酒店的監控畫面。