開學前「谷針」 多地查家宅接種證明

曲靖教育體育局上月底發布通知，要求所有12歲以上學生返校時須提供疫苗接種證明。通知倡議教職員工、學生及家長積極了解接種政策，主動參與，又提出接種進度表：在8月底前完成15至17歲學生兩劑接種，9月底前完成12至14歲學生兩劑接種。洛陽市教育局近日也發通知稱，各縣區均已開設12至17歲學生新冠疫苗接種專場，要求在8月底前，符合接種條件的學生全部完成第一劑新冠疫苗接種；所有學生返校時提供疫苗接種證明。

親屬不接種 學童禁入校

此外，多地對學生的家人也提出接種疫苗的要求，正陽防疫指揮部通告，要開展「小手拉大手」活動，中小學生開學報名時採取「1+6+N」形式，即每個學生需持有父母（監護人）、爺爺奶奶、外公外婆及其共同居住的近親屬疫苗接種證明，否則不予接收或暫緩入校。錦州當局則提出，為實現各級各類學校安全復課，所有學生須持「全部上二代直系親屬」的新冠疫苗接種證明入學，包括父母、祖父母等。

多地還發出返校防疫指引，要求高校學生返校時提供核酸檢測證明。北京對來自低風險地區的師生，要求返校報道時持48小時內核酸陰性證明、健康綠碼和行程綠碼；有中高風險地區14天內旅居史的師生則建議推遲返京返校。日前本土疫情剛清零的江蘇，建議高校9月15日前不安排學生返校，而開展網絡教學，其後分期分批組織學生返校。廣西、福建、江西、山東等地高校亦都將實行錯時錯峰開學。

追責「嚇唬」 多地谷針計層出不窮

此前，江西、安徽、湖北等多地已推出措施「谷針」，稱對「無故未接種疫苗致感染者」嚴肅追責。遼寧大連前天加入「追責」行列，同時稱8月底起，在醫療機構、商場超市及政務大廳等公共場所，查驗接種紀錄。另澎湃新聞報道，青海民和縣一社區日前通知，稱對不打疫苗者停辦合作醫療和養老保險、停發低保金，引起爭議。後社區稱，「就是嚇唬他們（居民）」，催人打疫苗。

綜合報道

（新冠疫情）