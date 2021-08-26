美評估對中貿策 准車用晶片售華為

戴琪稱仍致力解決華「不公平行為」

美國貿易代表辦公室發表聲明稱，周二戴琪與美國商會中國中心顧問委員會（U.S. Chamber China Center Advisory Board）以及美中貿易全國委員會（US-China Business Council）高層舉行會議。戴琪承認美中貿易關係的重要，表示美國仍致力於「解決中國損害美國企業和工人的不公平貿易政策和非市場行為」。兩個組織的成員分享了他們對美中貿易問題的看法，包括中國市場的挑戰和機會。

路透社昨引述兩名知情者稱，美官員已批准供應商向中國華為出售用於視像屏幕和傳感器等汽車零件的晶片。目前華為正將業務轉向不易受美國貿易禁令影響的產品。汽車晶片通常被認為不複雜，這降低審批門檻。一名了解許可審批情况的知情人士表示，美國政府正為其他部件可能帶有5G功能的汽車發放晶片許可。

另一名消息人士稱，在供應商獲得授權可向華為出售數千萬美元晶片的許可後，該公司已要求再次申請並希望將價值提高10億至20億美元。許可證通常有效期為4年。華為發言人拒絕評論，僅表示將自己定位為智能網聯汽車的新零件供應商。

美國商務部發言人則表示，政府繼續一貫實施許可政策，「以限制華為獲取商品、軟件或技術，以開展可能損害美國國家安全和外交政策利益的活動」。該人士補充說，商務部被禁止披露許可批准。