情報機構報告欠結論 美官員：缺華詳細資訊

中國外交部發言人汪文斌昨表示，這不過是美掩飾其情報溯源失敗的藉口。武漢病毒研究所已兩次接待世衛組織專家組，明確得出新冠病毒源自武漢病毒所泄漏極不可能。如果有關方面堅持認為實驗室泄漏不能排除，就理應本着公平、公正的原則，對美國德特里克堡基地、北卡羅萊納大學開展調查。而中國常駐日內瓦代表陳旭24日致函世衛總幹事譚德塞，表示應對德特里克堡基地等展開調查，隨函還附上《關於德特里克堡的疑點》、《關於北卡羅萊納大學巴里克團隊開展冠狀病毒研究情况》等資料。

王毅：所謂結論勢服務政治目的

另新華社報道，國務委員兼外長王毅周二與荷蘭外交大臣卡格通電話時表示，應警惕當前病毒溯源政治化傾向；美國無視和拋棄世衛專家的研究報告，要求其情報機構限時拿出所謂「溯源結論」，是反科學的做法，所謂「結論」也勢必服務於美國自身政治目的，並會嚴重干擾國際抗疫合作。

（新冠疫情）