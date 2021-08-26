捉美媒錯誤數據 官媒：誣陷病毒所 《華爾街》《華郵》刊更正 稱國會報告為錯源

美媒稱6億美元建通風系統 官媒：誇大千倍

目前在病毒溯源問題上除官方口水戰，新華社周二在《記者實錘美國國會和媒體誣陷武漢病毒所》調查報道指出，8月17日《華爾街日報》一篇文章稱，「它（武漢病毒所）曾提出要求，花費超過6億美元建一個新的通風系統」；該報評論也引用這一數據。《華盛頓郵報》在月初一篇關於武漢病毒所的文章中也有類似數據，稱耗資6.06億美元。而有關數據則來自美國國會眾議院外交委員會的首席共和黨議員麥考爾（Michael McCaul）在8月1日發表的《COVID-19起源：有關武漢病毒研究所的調查》。

報道稱，武漢病毒所提出過改造中央空調，當時的中國政府採購網的招標文件顯示，「預算金額：392.687694 萬元（人民幣）」。換言之，美方稱的6.06億美元，即相當於39.3億元人民幣，前者幾乎是後者的1000倍（見表）。

其他類似算錯金額的地方還有4處，如《華郵》稱武漢病毒所一個園區曾預算130萬美元購買安保服務，美國眾議院外交委員會少數黨（共和黨）幕僚報告寫的則是128萬美元。新華社展示的數據是，「預算金額：83萬元（人民幣）」，前者是後者10倍。再如「環境空氣消毒處理系統、可拓展型自動化樣品存貯管理系統採購項目」，美國會報告稱這一項目預算是1.32億美元（約8.57億元人民幣），新華社稱，項目中標金額實際是約857萬元人民幣，被誇大了100倍。

美報告稱翻修金額大「不尋常」

報道稱，美眾議院外交委員會少數黨幕僚報告稱，武漢病毒所「進行如此重大的翻修看起來有些不尋常」，以此暗示武漢病毒所與新冠病毒起源有關，但這些「證據」卻錯漏百出。上周二（17日），新華社記者給上述議員的新聞助理、兩份報紙編輯和有關文章作者發送電子郵件，指出錯誤、要求更正。《華爾街日報》及《華盛頓郵報》分別於是20日、24日刊登更正，並指出國會報告是錯誤源頭。

網民分析 或用Google翻譯出錯

網民Darin Friedrichs分析，美國國會報告的作者可能是使用了「Google翻譯」翻譯中文，然後未加核實直接引用。中國官媒《環球時報》評論指出，這很可能是撰寫美方報告的工作人員不懂中文，看不懂中文的計數方式，最終弄出大烏龍；不過，更多人認為，美方是故意為之，目的是在病毒溯源問題上抹黑和栽贓中國。

（綜合報道）

（新冠疫情）

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