美溯源報告出爐前夕 北京及官媒續轟「栽贓」

白宮：非機密版數天內公布

美國總統拜登5月26日要求美國情報部門90天內調查新冠病毒起源，由美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）監督，本周二（24日）是最後限期。白宮發言人普薩基周一（23日）表示，調查報告即將完成，非機密版本尚需數天才能公布。中國外交部近期多次在記者會上回應，稱美國是「生物實驗室安全記錄最糟糕的國家」；月中亦曾邀請各國使節，針對病毒溯源舉行吹風會。另外《環球時報》上周起發起「網上連署」，要求世衛（WHO）調查美國德特里克堡（Fort Detrick）的生物實驗室。

《人民日報》周一以「情報部門搞溯源，這科學嗎」為題發表評論，內容重申中方一貫立場，除對美國情報部門介入對病毒調查的可靠性提出強烈質疑外，還稱這些部門曾為美國發動戰爭捏造證據，「黑歷史早已世人皆知」。同一天，《科技日報》也發文，稱全球醫療、生技專業科學家，無人保證能在900天內全面完成病毒溯源，但美國情報部門卻要「按照僱主（拜登）要求90天交貨」，相關報告內容的真偽可想而知，除了必然是「假貨、黑貨」，也違背科學常識。

外交部再促查美實驗室

外交部發言人汪文斌昨日再次表示，溯源需要的是科學，而不是情報，批評「由情報機構去搞病毒溯源，本身就是反科學，美國的情報機構歷來劣迹斑斑，所謂溯源報告更不可能基於事實真相，只不過是一份先有結論後拼湊證據的栽贓報告」。他又稱，溯源需要的是團結而不是陷害，溯源為的是維護各國人民的生命與健康，不是為了「甩鍋」推責。

汪文斌說，世衛專家已兩次到訪武漢病毒研究所，得出病毒自武漢實驗室泄漏「極不可能」的結論。「請問，美國什麼時候邀請世衛專家到北卡大學生物實驗室和德特里克堡『美國陸軍傳染病醫學研究所』去進行調查？ 」

世衛7月曾要求中國協助第二階段的溯源調查，並要求北京提供更多相關的原始數據，本月12日再次發聲明呼籲，稱能否接觸所有數據對驗證「實驗室泄毒論」之真偽尤為重要。

（綜合報道）

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