吳釗燮投書立陶宛網媒 籲撐台參與聯國

稱1971年決議「沒授權中國代表台灣」

中央社報道，吳釗燮在文中表示，「在中國施壓下」，聯合國及其專門機構繼續以1971年聯合國大會第2758號決議排拒台灣，但該決議並未授予中國在聯合國體系代表台灣的權利。他強調「中國從來沒有統治台灣」，這是台海兩岸現狀；在國際上，只有台灣民選政府才能代表台灣，中國將聯合國決議與中國的「一中原則」畫上等號，是專斷將其政治觀點強加於聯合國。

上述決議是於1971年10月25日在第26屆聯合國大會會議上表決通過，關於「恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利問題」。當年中華人民共和國依此取代此前中華民國擁有的中國代表權席位。

另邊廂，美國聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）昨致函立陶宛駐美大使普蕾皮特，讚賞立陶宛不畏中國壓力堅定與台灣往來。因在新疆問題上干涉中國內政，克魯茲去年被中國政府制裁。美國國務卿布林肯上周六（21日）曾致電立陶宛外長藍斯柏吉斯，強調在面臨中國脅迫之際，美國對立陶宛的支持如鐵一般堅定。

中國外交部發言人汪文斌前天表示，中國和立陶宛之間的外交風波，是非曲直十分清楚；中方有權對嚴重損害中國主權和領土完整的挑釁行為做出堅決和必要反應。