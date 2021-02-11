習思想滲各級教材 小學重「政治啟蒙」 革命傳統、國安、勞動教育 9課題「融入」大中小學

教育部：青少年身分認同面臨新挑戰

在昨日發布會上，教育部教材局局長田慧生表示，當今世界，百年未有之大變局正加速演進，國際力量對比出現新變化，全球抗疫催生多極新格局，人們思想活動的獨立性明顯增加，青少年文化認同、國民身分認同等面臨新挑戰，因此要培育學生具有全球視野，「更要厚植學生中華文化底蘊，增強學生做中國人的志氣、骨氣、底氣，堅定不移聽黨話、跟黨走，樹立為中國特色社會主義事業接續奮鬥的理想信念」。

據中新社、人民網等官媒報道，在各主題教育的安排上，田慧生介紹，一方面，在學科安排上，要全科覆蓋、各有側重，避免交叉重複。如《習思想指南》指出，思想政治課是關鍵課程，要集中系統講授；哲學社會科學是主幹課程，分專題講授；理工農醫等其他課程則「有機融入」相關內容，做到教材「全覆蓋」。另一方面在不同學習階段要有序遞進——如《革命傳統進中小學課程教材指南》要求，小學側重政治思想與道德啟蒙，初中側重政治覺悟提高和品德錘煉，高中側重政治認同和精神昇華。對於習思想，大學階段重在形成理論思維，增強使命擔當；研究生階段重在深度探究，形成宣傳、闡釋、研究新思想的質素和能力，做到融會貫通。

「減負即學得有效 即學習主題教育」

有記者問到，如此多內容要編入教材，現時不少學生反映負擔已很重，這方面如何平衡？教育部教材局一級巡視員申繼亮答道「減負」是為了讓學生學習有意義和有效，而有效就是學畢生受用的事，而設計「重大主題教育」，是培育學生核心素養的「應有之義」。

田慧生亦在會上補充，「學生學習時間有限，課程門類內容總量要控制，不能一一獨立設課」。此前，包括《習近平新時代中國特色社會主義思想》、《習近平總書記教育重要論述講義》等講授習思想的課程已在大學設必修課。

毛思想昔融入教材 數學課談階級鬥爭

國家教材委委員韓震表示，用「習近平新時代中國特色社會主義思想」鑄魂育人的路線圖，對推動大中小學學習貫徹「習思想」走實走深，具重大意義。要求把習思想全面融入課程教材，要做到覆蓋基礎教育、職業教育、高等教育各類型各學段，涵蓋國家、地方和校本課程，融入哲學社會科學、自然科學各學科，貫穿思想道德教育、文化知識教育、社會實踐教育各環節，確保習思想在大中小學課程教材中「相互銜接、層層遞進」。

文化大革命時期，毛澤東思想也曾全面融入包括語文、數學、歷史等各科課程教材。如在中學《數學》的函數課程如此表述：「毛主席教導我們：『千萬不要忘記階級鬥爭。』現在我們來清算狗抵住錢剝皮殘酷剝削貧農張大伯那筆『利上滾利』的罪惡帳。」在目前已推行的《習近平新時代中國特色社會主義思想學生讀本（初中）》，習近平的語錄與圖片在各章節均有出現。

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