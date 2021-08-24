蔡英文打台產疫苗表態撐 藍營質疑「人民當賭注」

【明報專訊】台灣昨天開始接種首款由台灣藥廠「高端疫苗生物製劑公司」生產的新冠病毒疫苗，總統蔡英文上午在電視直播下接種，稱過程不痛，精神很好，呼籲民眾打針。國民黨多名人士繼續質疑未完成三期臨牀測試的高端疫苗之效果及安全性，黨主席江啟臣批評蔡英文「把人民性命當賭注」，知名傳媒人趙少康更懷疑蔡接種的是生理鹽水。
《聯合報》等報道，蔡英文昨日到台大醫學院體育館接種高端疫苗，完成接種後做出「OK」和讚好的手勢，又拿起接種證明「黃卡」讓傳媒拍照。其後她在facebook發帖，感謝台大專業的醫護人員，稱「（接種）不會痛，現在精神很好，要繼續一天的工作」，又鼓勵已預約打高端疫苗的民眾，「一起為提升台灣集體的防護力盡一份心力」。
蔡英文：不會痛 精神很好
高端疫苗因未完成三期臨牀試驗，而在台灣取得緊急授權（EUA）引發爭議。「中國廣播公司」董事長趙少康前天在fb稱，「聽聞坊間傳言」，蔡英文4月已在「美國在台協會」（AIT）打了兩劑復必泰疫苗，懷疑她在直播時打生理鹽水。趙少康呼籲，蔡英文可考慮提前公開抽血，檢驗體內是否已有新冠病毒抗體，亦應在接種高端14天後再檢查抗體，確認疫苗效果，以增加民眾信心。
趙少康質疑「打假針」 綠營斥潑髒水
國民黨主席江啟臣昨稱，蔡英文可以選擇打高端疫苗，但也要讓台灣人有其他疫苗選擇。前黨主席朱立倫也表示，應證明高端是國際認證有效的疫苗，而不是讓民眾在缺乏國際疫苗下被迫選擇高端。
台行政院長蘇貞昌昨回應趙少康的言論說，「不要講一些對防治疫情沒幫助的話」。民進黨立法院黨團則批評趙「潑髒水」。
中央社報道，該輪高端疫苗接種預計持續到本月29日，現有約60萬人預約，接種對象為20歲以上人士。台大醫院和台北長庚醫院的接種站昨均湧現接種人潮。台北長庚副院長黃集仁稱，截至昨早10時半，已有200多人完成接種，接種高端者以年輕人居多；此外，上午接種站沒有出現嚴重過敏者。
首日兩人針後不適送醫 即日返家
另據《中國時報》及「風傳媒」報道，昨日出現3宗疑似不良反應個案，一名30歲外籍女子打針後倒地，隨後恢復意識，休息30分鐘後自行離開，一名47歲男子針後出現血壓升高、呼吸急促、暈眩、癱軟及嘔吐等，送醫後無大礙已返家；餘下的26歲女子接種後暈倒，送醫後無大礙已返家。江啟臣要求衛福部主動發布和追蹤，不得隱匿，若出現大規模不良反應，應立即停打。