蔡英文打台產疫苗表態撐 藍營質疑「人民當賭注」

《聯合報》等報道，蔡英文昨日到台大醫學院體育館接種高端疫苗，完成接種後做出「OK」和讚好的手勢，又拿起接種證明「黃卡」讓傳媒拍照。其後她在facebook發帖，感謝台大專業的醫護人員，稱「（接種）不會痛，現在精神很好，要繼續一天的工作」，又鼓勵已預約打高端疫苗的民眾，「一起為提升台灣集體的防護力盡一份心力」。

蔡英文：不會痛 精神很好

高端疫苗因未完成三期臨牀試驗，而在台灣取得緊急授權（EUA）引發爭議。「中國廣播公司」董事長趙少康前天在fb稱，「聽聞坊間傳言」，蔡英文4月已在「美國在台協會」（AIT）打了兩劑復必泰疫苗，懷疑她在直播時打生理鹽水。趙少康呼籲，蔡英文可考慮提前公開抽血，檢驗體內是否已有新冠病毒抗體，亦應在接種高端14天後再檢查抗體，確認疫苗效果，以增加民眾信心。

趙少康質疑「打假針」 綠營斥潑髒水

國民黨主席江啟臣昨稱，蔡英文可以選擇打高端疫苗，但也要讓台灣人有其他疫苗選擇。前黨主席朱立倫也表示，應證明高端是國際認證有效的疫苗，而不是讓民眾在缺乏國際疫苗下被迫選擇高端。

台行政院長蘇貞昌昨回應趙少康的言論說，「不要講一些對防治疫情沒幫助的話」。民進黨立法院黨團則批評趙「潑髒水」。

中央社報道，該輪高端疫苗接種預計持續到本月29日，現有約60萬人預約，接種對象為20歲以上人士。台大醫院和台北長庚醫院的接種站昨均湧現接種人潮。台北長庚副院長黃集仁稱，截至昨早10時半，已有200多人完成接種，接種高端者以年輕人居多；此外，上午接種站沒有出現嚴重過敏者。

首日兩人針後不適送醫 即日返家

另據《中國時報》及「風傳媒」報道，昨日出現3宗疑似不良反應個案，一名30歲外籍女子打針後倒地，隨後恢復意識，休息30分鐘後自行離開，一名47歲男子針後出現血壓升高、呼吸急促、暈眩、癱軟及嘔吐等，送醫後無大礙已返家；餘下的26歲女子接種後暈倒，送醫後無大礙已返家。江啟臣要求衛福部主動發布和追蹤，不得隱匿，若出現大規模不良反應，應立即停打。

（綜合報道）

（新冠疫情）