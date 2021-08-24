立陶宛企業：華停農產品木材進口

局長：出口許可談判愈見困難

據中央社昨日引述立陶宛傳媒報道，立陶宛食品暨禽畜管理局（SFVS）局長表示，中方已暫停立陶宛農畜產品進口許可的核發程序，雙方已進行多年的農畜產品同等性談判也突然停止，且中方未有說明原因。該局長又提到，自今年初以來，與中方的出口許可談判已愈來愈困難。報道又引述該部門的數據指出，立陶宛去年對中國出口約472噸牛肉、7700噸乳製品、625噸漁業產品；今年以來至8月，上述產品的出口量分別是553噸（+17.2％）、3900噸（-49.4％）、80噸（-87.2％）。

據《環球時報》消息，立陶宛新聞門戶網站Delfi日前以〈中國不再購買立陶宛產品〉為題報道稱，中國從立陶宛召回大使後，有立陶宛出口商稱中國不再從立陶宛購買奶酪、糧食和木材等產品；報道引述立陶宛Medvita木材貿易公司總經理稱，該公司99%的貨物都賣到中國，惟現時銷售已經停止。

《波羅的海通訊社》（BNS）引述立陶宛知名乳製品集團「Rokiskio Suris」和肉類加工商「Krekenavos Agrofirma」表示，目前沒有收到來自中國合作伙伴的任何通知，若未來火車停運，如何將產品運到中國亦成問題。當地傳媒上周報道，中國國鐵旗下「中鐵集裝箱」已暫停8月底至9月一周一班直達立陶宛的貨運鐵路。

立陶宛與中國的關係今年以來因立陶宛抵制中國與中東歐國家的17+1合作機制、就新疆事件發聲而趨於緊張，加上近期同意台灣開設「台灣代表處」，引發北京强烈反彈。