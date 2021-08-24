中紀委刊文「治理政商關係」 杭州高調查 強調規管官員家屬經商 在職退休同受查

「親清」新型政商關係是中共總書記習近平2016年3月全國兩會時提出。他指出對領導幹部而言，「親」是指坦蕩真誠同民營企業接觸交往，幫助解決實際困難，支持民營經濟發展；「清」則是跟民營企業家的關係要清白、純潔，不能有貪心私心，不能以權謀私，不能搞權錢交易。

查利益衝突 限官員3個月糾正

中央紀委國家監委網站昨日發布，杭州市紀監委近期部署開展「影響親清政商關係突出問題」專項治理，重點強調「可能存在的10種利益衝突情形」，要求領導幹部自行調查檢視，並於3個月內完成糾正。杭州市紀監委將根據自查申報的內容，結合信訪舉報和巡視巡察等線索，抽查人數不少於自查總人數的10%，以再檢查官員糾正情况。中紀委沒說明專項治理開始日期，昨日新聞稿稱據統計，至今各地各單位共組織24,849名相關官員自查檢視。

至於再次審查官員違規借貸專項治理，市紀監委將率領有關部門核查涉及人員和款項，倘發現未按規定報告或存在違規借貸問題，會嚴肅問責，倘涉嫌違紀違法行為將「堅決查處」。

「官員無違規經商亦不能置身事外」

紀委在新聞稿末段強調，今次專項治理要求，即便官員本人無參與違規經商辦企，「也不能置身事外」。為進一步規管市管領導幹部配偶、子女及其配偶經商辦企，市紀委監委、市委組織部等部門將協同行動，對重大事項作不實匯報、未按規定糾正或敷衍了事、弄虛作假的，予以問責，涉嫌以權謀私、利益輸送的則嚴肅查處。

中紀委國家監委網站上周六（21日）晚間宣布，浙江省委常委、杭州市委書記周江勇涉嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。周前一天（20日）還主持召開杭州市「碳達峰碳中和工作領導小組」會議，他無預兆落馬的消息迅速登上微博熱搜，話題閱讀量近7億次。官方未說明周江勇落馬原因，前日有內地自媒體傳出，周落馬與其家族曾於去年耗資5億人民幣、「搶先」購買阿里巴巴旗下的螞蟻集團股份有關；螞蟻集團螞蟻集團周日（22日）發聲明否認，稱不存在傳聞提及的相關人員入股情况。

宣布落馬當晚 會議促幹部「管好自己及家屬」

另據《杭州日報》昨日報道，杭州市人大常委會黨組上周六晚上召開會議，傳達中央對周江勇涉嫌嚴重違紀違法展開紀律審查和監察調查的決定。浙江省委書記袁家軍主持會議及演說。會議強調，要加強對「一把手」和領導層的監督，並要求各級領導幹部特別是「一把手」以案為鏡、以案為戒，自覺接受監督，「從嚴管好自己、管好家屬，始終保持親清政商關係」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676