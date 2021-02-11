稱被拉登「救國救民族」感動 內地愛國KOL遭炮轟

盧克文是內地網紅寫手，其文章多持愛國主義立場。觀察者網報道，盧克文在微博等網絡平台發帖稱，「拉登雖然極端，雖然恐怖主義，但他對阿拉伯民族和文化的熱愛是真實的，他做這些，不也是為了求阿拉伯人的復興之路嗎？」

有關言論隨即在網絡掀起熱議並引發強烈批評。一名自稱在內地讀書的新疆學生要求盧立刻刪除為恐怖分子「洗地」的言論，「他們在新疆做的事，我親身經歷過」。來自新疆的自媒體 「西域都護 」 則質問道：「公開為暴恐分子洗地的盧克文，對得起2500萬新疆人民的犧牲嗎？」「西域都護」認為，盧克文失去了底線和立場，「這些極端分子支持東突、三股勢力，至少在中國這片土地上是洗不乾淨的」。

盧克文道歉刪文

稱言論被有心人「曲解」

昨日，盧克文刪除有關帖子，並在微信、微博等網絡平台發文致歉，稱自己的言論「不嚴謹」、「給人造成誤解」。又稱事件的發酵，歸咎於那些「恨國黨」對他「恨之入骨」的「故意曲解、抹黑」。