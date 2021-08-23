美卿致電立陶宛外長：支持抵抗中國脅迫

據美國務院公布的通話摘要，布林肯在與藍斯柏吉斯通話中強調，面對中國的脅迫行為，美國對立陶宛的支持如鐵一般堅定（ironclad）。布林肯隨後又在Twitter發帖稱，他向立外長表達了對立方「擴大與台灣關係的決定」的支持，並為立陶宛成為美國最親密的北約（NATO）盟友之一而感到自豪。

布林肯：最親密的北約盟友

《聯合報》報道，台外交部昨表示，感謝美國再次展現全球民主陣營領袖風範，特別是在民主國家面對中國脅迫時，公開堅定表達支持。外交部指出，拜登政府自上任以來持續力挺台灣，對於立、台加強關係公開表達支持，並關切中國向立陶宛施壓，繼本月13日美副國務卿舍曼（Wendy Sherman）致電立外長後，再度提升層級由布林肯展現支持。

台外交部：再展民主領袖風範

台外交部強調，台灣身為全球的一股良善力量，會持續捍衛民主、法治、保障人權，不會因外在壓力脅迫而退縮；外交部也會持續推動與所有理念相近國家發展實質友好關係，並在既有深厚基礎上，加強與全球支持民主的國際伙伴緊密合作，拓展台灣的國際空間。外長吳釗燮還轉發前述布林肯帖文稱，美國的支持「堅定了我們擊退威權主義的決心」。

中國外交部此前稱，立陶宛允台灣設立以「台灣」為名的「代表處」，是公然違背中立兩國建交公報精神，嚴重損害中國主權和領土完整。