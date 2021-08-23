人道毁滅百貓被轟 蔡英文承諾修法 台農委會：走私貓來自大陸 屬狂犬病疫區

台灣處置走私貓當天適逢「國際流浪動物日」，眾多動物保護團體及愛貓人士到蔡英文facebook「洗版」表達不滿，批評政府做法太「不近人情」、「官僚主義」，有人更諷刺政府人道毁滅的速度快過採購新冠疫苗。另有部分網民則對政府做法表示理解「依法防疫」，稱應對走私者加重刑罰。

有網民稱應加重走私者刑罰

當晚蔡英文發帖稱，在防疫規範下，不得不將其人道毁滅，「真的讓人非常難過。尤其許多人家中也有毛小孩，我們一樣感同身受」。她譴責走私者，「你個人圖謀私利、不依照合法程序的結果，就是造成生命的損失！把生命當作非法貨物的行為，實在令人痛心」。

蔡英文表示，知道大家對該次處置有許多不滿，強調政府必須檢討與精進制度，「務必要透過修法，在嚴格防疫的前提下，讓執法單位能就個案的執行，可以更符合人道精神，讓制度更加周全。」

中央社報道，行政院長蘇貞昌昨稱，身為愛狗人士，感到痛心不捨；後續會檢討是否有更符合人道、防疫的方法。

陳吉仲：人畜共通傳染病

死亡率百分之百

據「ETtoday新聞雲」、《自由時報》等報道，農委會昨召開記者會，動植物防疫檢疫局長杜文珍在會上稱，該批154隻走私品種貓均來自大陸，屬於狂犬病疫區，而台灣不是狂犬病高風險疫區，這樣的走私行為對狂犬病傳入台灣、以及對第一線處理的人員，均可能有很大風險。

主委陳吉仲稱執法是「感性與理性的拔河」，強調狂犬病是人畜共通傳染病，「人類感染後死亡率百分之百」，且狂犬病潛伏期可長達數年，若檢疫有疏漏，未來將威脅全台數百萬隻貓狗和民眾的安全。

陳吉仲表示，站在動物保護的角度，希望可讓動物在完成檢疫後留下，但因為配套措施難做到百分之百完善，不可能讓民眾領養，而農委會還是認為走私動物風險高，應就地銷毁。他提出，未來將加強對走私動物及無合法來源販售寵物者的刑罰。

組織倡設「動保警察」

據中央社報道，台灣「中華民國動物保護協會」等多個動保團體昨發布聯合聲明，稱農委會責無旁貸，應廣納聲音，讓後續修法與政策相關配套更具體有效，並設置動保警察，更重視及深入調查動保案件。