涉DQ港議員被美制裁 人大丁仲禮：沒什麼影響

央視近日播出《魯健訪談．對話丁仲禮》節目，丁仲禮在訪問中談及他被美方列入制裁名單，表示「沒受什麼影響。我反正也不去美國，很多年沒去了。我也沒有甚麼美元帳戶」。此外，丁仲禮回憶道，作為國際科學組織「發展中國家科學院」院士，他曾向該組織捐過一筆錢，但這筆公益捐贈被美方截住。

自稱不去美國 無美元帳戶

丁仲禮是第四紀地質學家，主要從事第四紀地質與古環境等方面的研究。1957年1月出生於浙江省嵊縣。1982年在浙江大學獲地球化學學士學位。1988年在中國科學院地質研究所獲第四紀地質與古氣候博士學位。2005年當選為中國科學院院士。

丁仲禮的回應，「不去美國」、「沒有美元帳戶」等昨日成為內地網絡熱搜詞組。去年12月初，美國財政部宣布制裁14名中國官員，指出他們涉嫌參與DQ郭榮鏗、楊岳橋等4名香港立法會反對派議員資格。

在央視訪談中，丁仲禮也剖析西方某些國家是否會兌現減排承諾的問題。丁仲禮說，叫得最兇的，罵我們（中國）最兇的這些國家，我們都要比他們少幾倍，他沒有任何理由來罵我們。