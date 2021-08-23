浙江官場大地震 被指涉螞蟻上市

自媒體「焦點大觀」消息，胡敏春是浙江誠航律師事務所主任，曾獲寧波「十佳律師」稱號，2021年6月1日，胡的丈夫、寧波市海曙區委書記褚孟形案發。胡敏春開啟撈人行動。知情者稱，胡敏春四處運作的目標就是張水堂，而周江勇、馬曉輝等人，是胡敏春寄予厚望的保護傘。

自媒體：「救夫」不成 舉報官場醜事

查詢簡歷可知，54歲的周江勇與55歲的馬曉輝、褚孟形，均為寧波人。馬曉輝與褚孟形同歲，褚曾長期與馬搭檔，兩人相繼擔任寧海縣委副書記、政法委書記。周江勇和馬曉暉則是浙江大學公共管理學院同學。

熟知內情人士稱，周馬不顧朋友之情，未有對胡提供實際幫助，胡在絕望之際實名舉報他們。前述自媒體稱，不同於其他的貪腐檢舉，胡敏春提供的線索之一，是2020年11月浙江一家金融科技公司的上市計劃被緊急叫停。在首次公開招股（IPO）之前，周江勇家族耗資人民幣5億元搶先購買股份，上市未成獲退5.2億元；浙江其他牽涉者還有很多。

螞蟻金服：未與該律師有任何形式合作

「焦點大觀」所稱的金融科技公司被認為是螞蟻科技集團，又稱胡敏春及其團隊熟知此事，是因為她不僅代理了一些客戶突擊入股，也參與了上市失敗的善後。就此，螞蟻金服昨晚回應，IPO過程公開透明，也從未與謠言中提及的律師事務所及律師開展任何形式的業務合作。