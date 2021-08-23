浙江官場大地震 被指涉螞蟻上市

【明報專訊】浙江省近日的官場震動，包括杭州市委書記周江勇、政法委書記的馬曉輝及已退休近七年的浙江委省政府接待辦主任張水堂相繼落馬，內地自媒體消息稱，一連串的案件與當地女律師胡敏春的「撈人」（通過關係讓看守所放人）救夫行動有關，並涉及去年螞蟻科技上市案。螞蟻昨晚回應，指相關信息為謠言並將通過法律程序維護自身合法權益。
自媒體「焦點大觀」消息，胡敏春是浙江誠航律師事務所主任，曾獲寧波「十佳律師」稱號，2021年6月1日，胡的丈夫、寧波市海曙區委書記褚孟形案發。胡敏春開啟撈人行動。知情者稱，胡敏春四處運作的目標就是張水堂，而周江勇、馬曉輝等人，是胡敏春寄予厚望的保護傘。
自媒體：「救夫」不成 舉報官場醜事
查詢簡歷可知，54歲的周江勇與55歲的馬曉輝、褚孟形，均為寧波人。馬曉輝與褚孟形同歲，褚曾長期與馬搭檔，兩人相繼擔任寧海縣委副書記、政法委書記。周江勇和馬曉暉則是浙江大學公共管理學院同學。
熟知內情人士稱，周馬不顧朋友之情，未有對胡提供實際幫助，胡在絕望之際實名舉報他們。前述自媒體稱，不同於其他的貪腐檢舉，胡敏春提供的線索之一，是2020年11月浙江一家金融科技公司的上市計劃被緊急叫停。在首次公開招股（IPO）之前，周江勇家族耗資人民幣5億元搶先購買股份，上市未成獲退5.2億元；浙江其他牽涉者還有很多。
螞蟻金服：未與該律師有任何形式合作
「焦點大觀」所稱的金融科技公司被認為是螞蟻科技集團，又稱胡敏春及其團隊熟知此事，是因為她不僅代理了一些客戶突擊入股，也參與了上市失敗的善後。就此，螞蟻金服昨晚回應，IPO過程公開透明，也從未與謠言中提及的律師事務所及律師開展任何形式的業務合作。