鄭州市民心有餘悸：不想再看到暴雨

暴雨未到 鄭州啟動二級防汛應急

河南「7‧20」雨災死亡超過300人，其中鄭州292人死亡。昨暴雨未至，鄭州市防汛抗旱防指揮部便已在8月21日12時啟動低於最高級別的防汛二級應急響應，當日下午7時又發布鄭州市防汛抗旱指揮部第6號令，指令各方認真應對暴雨威脅。

官方此舉似對一個月前的「7‧20」暴雨心有餘悸。有網民以調侃口吻批評，當局過於緊張。市民則自嘲自「7‧20」雨災後，鄭州人開始有後遺症，「一朝被蛇咬十年怕草繩」，稱鄭州人如履薄冰，一聽說天氣預報有大雨，有私家車的一定要先把車藏好，沒車的則不敢出門。

「沸點視頻」發布一名馬姓鄭州市民製作的影片，影片將7月20日鄭州暴雨時的景象，與8月20日暴雨時的景象剪輯在一起對比。其中7月20日畫面中，大量市民在街道上蹚着過小腿的積水艱難而行。8月20日，多個相同地點的畫面顯示，市民行色匆匆。馬先生表示，「回想起曾經經歷過的一幕，感覺像是重生」有網民跟帖稱，「現在心裏都有陰影了，一說下雨就害怕」。