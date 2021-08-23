河南暴雨再臨 官民警惕 京廣隧道封閉 鄭州地鐵停運

鄭州市氣象台昨預計，市區等地3小時內將錄得100毫米以上雨量，並有雷暴等強對流天氣。至下午1時30分，鄭州市氣象台發布暴雨紅色預警。有鄭州市民表示，昨日早上，市區僅有毛毛細雨，但到下午1時許，雨愈下愈大。

當局汲取上月暴雨造成嚴重傷亡的教訓，官方及民間均嚴陣以待。其中曾有多人溺亡的京廣路隧道，其淮河路段已實施交通管制、隧道雙向車道被封閉。據「映象網」發布短片顯示，當局在隧道口放置路障設施，並有工作人員和交警在現場值守。已停運的鄭州地鐵，昨亦在站口加設防汛擋板。在半下拉的卷簾門內，亦有安保人員在半米高的防水擋板前值守。

高架橋停滿車輛 交警不視違例

與此同時，鄭州各社區亦提前通知業主將車輛移出車庫，物業公司並對車庫入口堆放沙袋構建擋水壩。為預防水浸，大量市民將車輛提前停放在農業路高架橋、河醫立交、金水路等地勢較高處。鄭州市交警官方微博發帖稱，交警部門對車輛因應急防汛臨時停在道路、高架橋等處不作違章處理，提醒市民停放車輛時盡量不要影響交通，待暴雨過後要即時將車輛轉移。

鄭州市三防指揮部，前日晚向全體市民發布題為「全力以赴盡銳出戰，打贏新一輪暴風雨防禦戰」的公開信，稱即時起，將防禦此次特大暴雨和8級大風作為當前壓倒一切的頭等大事，各種救援力量集結待命，縣鄉村基層防汛責任人24小時堅守防汛崗位。提前預置各種防汛救災物資設備隨時調用，全力以赴保障人民群眾生命財產安全和城市安全有序運行。

不少水庫基建曾被毁 鄭州停學停產

公開信又指，主要降水時段在昨日，累積降水量80到180毫米，局部400毫米以上，最大小時雨強80到100毫米，但由於鄭州剛遭受特大極端暴雨災害，常莊水庫、五星水庫、郭家咀水庫出現重大險情，其他多座中小水庫及河道堤防也出現不同程度險情和水毁；全市道路、橋涵等基礎設施受損嚴重，西部山丘區因前期降雨，土壤含水量較高，發生山洪災害、地質災害的可能性較大，按防汛應急有關規定，要求市民非必要不出行，非必要不聚會。鄭州停止公共交通和室外作業，同時停止學、停產、停業，並關閉地下空間橋涵、隧道、下凹式立交，奮力打贏防汛攻堅戰。

正當鄭州官民嚴陣以待之際，昨晚8時10分，鄭州市的暴雨紅色預警信號解除。河南氣象局昨晚8時43分發布消息稱，目前，河南省降水回波主要位於駐馬店、周口、開封、商丘四地區和南陽、洛陽兩地區東部，要求相關地區做好防範。

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